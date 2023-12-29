Успех! Тарту 2024 наградили 1,5 млн евро за подготовку программы культурной столицы Европы(1)
Европейская комиссия наградила Культурную столицу Европы Тарту 2024 премией Мелины Меркур в размере 1,5 миллиона евро за успешную подготовку и многогранность программы.
Уполномоченный Европейской комиссии по культуре вручит Тарту 2024 награду 26 января в Тарту, когда начнется церемония открытия культурной столицы Европы „Все вместе едины!“. Премия пойдет на дополнение мероприятий культурной столицы.
По мнению Урмаса Клааса, мэра Тарту и председателя совета Тарту 2024, награда свидетельствует о том, что деятельность культурной столицы замечена в Европе. „Одной из сильных сторон Тарту, безусловно, является то, что мы сотрудничаем со всей Южной Эстонией, а также доносим нашу самобытную культуру за границу. В год культурной столицы сюда приедут многие международные деятели культуры со всего мира, и в 2024 году здесь будет что открыть для себя“, добавил Клаас.
При принятии решения Европейская комиссия также подчеркнула многообразие программы Тарту 2024. „Экспертная комиссия оценила желание Тарту 2024 предложить посетителям широкий спектр мероприятий, которые в течение года откроют культурное наследие южной Эстонии для посетителей и в менее посещаемых регионах, переплетая местные особенности с международными“, сказал Кулдар Лейс, руководитель Тарту 2024.
По словам Лейса, Тарту 2024 распределит премию Мелины Меркур в течение года преимущественно на мероприятия культурной столицы с большой аудиторией. Премия поддержит, например, летний праздник на бульваре Вабадузе, выступление Парижской филармонии Вельо Тормиса „Забытые народы“ и персональную выставку японского художника Рёдзи Икеда в Эстонском национальном музее, которая приведет в Тарту всемирно известных художников, а также праздник завершения года культурной столицы.
Тарту 2024 успешно защитил три промежуточных отчета по составлению культурной программы, независимость творческого коллектива, европейские показатели, маркетинговые стратегии, бюджеты мероприятий и мониторинг влияния титула культурной столицы перед независимой экспертной комиссией.
7 ноября команда Культурной столицы встретилась с экспертной комиссией для защиты последнего промежуточного отчета. Тарту 2024 на защите доклада представляли мэр Тарту и председатель совета Тарту 2024 Урмас Клаас, руководитель фонда Кулдар Лейс, креативный директор Кати Торп, координатор Южной Эстонии Аннела Лаанеотс, менеджер по информированию и маркетингу Марили Вихманн, специалист по исследованиям Анника Ялак и руководитель по международным отношениям Эрни Каск.
В состав наблюдательной и консультативной комиссии Культурной столицы входят лидеры культуры, исследователи и представители творческой сферы из Австрии, Болгарии, Эстонии, Испании, Голландии, Польши, Португалии, Франции, Румынии и Германии. Избранными представителями в комиссии от Эстонии являются Микко Фритце, возглавлявший Таллинн 2011, и Ану Кивило, руководитель Центра Арво Пярта.
Награда названа в честь греческого политика и актрисы Мелины Меркури, создательницы идеи культурных столиц. Претендовать на награду могут города, носящие звание культурной столицы Европы, если они выполняют поставленные цели и могут доказать это отчетами.
Бюджет Тарту 2024 на организацию культурной столицы Европы через пять лет вместе с премией Мелины Меркур составит 26 миллионов евро.
Титульный год культурной столицы Европы в Тарту и Южной Эстонии начнется 26 января в самом сердце Тарту со зрелищной церемонии открытия „Все вместе едины!“. Культурную программу, включающую более тысячи мероприятий, можно найти на сайте tartu2024.ee.