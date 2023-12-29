Успех! Тарту 2024 наградили 1,5 млн евро за подготовку программы культурной столицы Европы

Уполномоченный Европейской комиссии по культуре вручит Тарту 2024 награду 26 января в Тарту, когда начнется церемония открытия культурной столицы Европы „Все вместе едины!“. Премия пойдет на дополнение мероприятий культурной столицы.

По мнению Урмаса Клааса, мэра Тарту и председателя совета Тарту 2024, награда свидетельствует о том, что деятельность культурной столицы замечена в Европе. „Одной из сильных сторон Тарту, безусловно, является то, что мы сотрудничаем со всей Южной Эстонией, а также доносим нашу самобытную культуру за границу. В год культурной столицы сюда приедут многие международные деятели культуры со всего мира, и в 2024 году здесь будет что открыть для себя“, добавил Клаас.

При принятии решения Европейская комиссия также подчеркнула многообразие программы Тарту 2024. „Экспертная комиссия оценила желание Тарту 2024 предложить посетителям широкий спектр мероприятий, которые в течение года откроют культурное наследие южной Эстонии для посетителей и в менее посещаемых регионах, переплетая местные особенности с международными“, сказал Кулдар Лейс, руководитель Тарту 2024.

По словам Лейса, Тарту 2024 распределит премию Мелины Меркур в течение года преимущественно на мероприятия культурной столицы с большой аудиторией. Премия поддержит, например, летний праздник на бульваре Вабадузе, выступление Парижской филармонии Вельо Тормиса „Забытые народы“ и персональную выставку японского художника Рёдзи Икеда в Эстонском национальном музее, которая приведет в Тарту всемирно известных художников, а также праздник завершения года культурной столицы.

Тарту 2024 успешно защитил три промежуточных отчета по составлению культурной программы, независимость творческого коллектива, европейские показатели, маркетинговые стратегии, бюджеты мероприятий и мониторинг влияния титула культурной столицы перед независимой экспертной комиссией.