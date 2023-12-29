Из Эстонии с любовью. Что можно подарить на праздники или отправить близкому, который живет за границей?

Не менее высоко, по ее словам, ценятся и творения наших дизайнеров и мастеров-ремесленников. Например, многие иностранцы – независимо от того, откуда они прибыли – с удовольствием покупают серьги. Также туристам нравится продукция наших мелких производителей: от мыла ручной работы (например, с козьим молоком или овсяными хлопьями), масок для сна и свечей до песто из чеснока и мармелада. Не говоря уже о трикотаже с национальными узорами, керамике и разнообразной продукции, связанной с сауной (ковши, шапочки, полотенца, косметика и т. д.).

По ее словам, эстонский черный хлеб, особенно – хлеб „Муху“, также пользуется большим успехом и особенно известен и востребован среди финнов.

„Очевидно, нельзя сказать с полной уверенностью, что это такое – самый узнаваемый эстонский сувенир. Ведь люди разные, и даже иностранцы говорят об Эстонии совсем по-разному, – говорит Ану Виллманн, координатор туристической информации отдела туризма Фонда предпринимательства и инноваций. – Если посмотреть, что наиболее часто покупают в качестве сувенира из Эстонии, то это: изделия из древесины можжевельника (например, ножи для масла и подставки под горячее), ликер „Вана Таллинн“ и шоколад „Калев“ – это обязательный атрибут. Немецкие туристы также с удовольствием увозят из Эстонии горчицу „Пыльтсамаа“, а в качестве нового вкусового впечатления – джин-тоник, произведенный в Эстонии“.

Однако на любое предложение можно услышать и критику: мол, это уже неоригинально, это уже есть у всех, а это вообще не имеет отношения ни к эстонской истории, ни к культуре.

Вопрос „Что привезти из Эстонии“ регулярно возникает в социальных сетях и на форумах в интернете. Благодаря этим обсуждениям участники узнают о товарах, на которые никогда прежде не обращали внимания, или о магазинчиках, о которых никогда не слышали. Пользуются случаем предложить свою продукцию мастера рукоделия и кулинарии – от расписанных вручную национальными узорами кожаных изделий до выпеченного в настоящей печи ржаного хлеба.

Но как выбрать такой сувенир? Какие продукты и вещи могут лучше всего представить Эстонию за границей, узнавала „МК-Эстония“ .

Говоря о том, какие вещи, еда и предметы творчества могут лучше всего представить Эстонию, она отметила, что нельзя не упомянуть традиционные рождественские лакомства – кровяную колбасу, квашеную капусту и крупяную колбасу.

В числе самых узнаваемых сувениров Рождественской ярмарки Старого города Таллинна Марьен Вызуялг, менеджер по работе с партнерами Рождественской ярмарки, назвала гномов ручной работы из натурального дерева.

„Что такое самый узнаваемый сувенир из Эстонии? Это очень интересный вопрос, на который нет однозначного ответа! Мы в отделе туризма почувствовали важность этой темы и подготовили несколько статей с рекомендациями, которые добавили на сайт VisitTallinn на разных языках, – говорит руководитель Таллиннской туристическо-информационной службы Катрин Штайнманн-Паас. – У нас нет статистики или обобщенной информации о том, какие сувениры Таллинна чаще всего покупают иностранные туристы. Мы искренне надеемся, что эстонские ремесленные изделия занимают важное место. При этом лично мне кажется, что самым обычным, пожалуй, является магнит на холодильник с красивой картинкой или панорамой Таллинна“.

Таллиннская рождественская ярмарка на Ратушной площади с ее разнообразным выбором товаров является одной из главных достопримечательностей столицы во время праздников. Однако и в столице, и в других городах Эстонии есть еще множество больших и маленьких рождественских ярмарок, на которые также стоит обратить внимание. Там работают местные умельцы, а производители и дизайнеры продают свои творения и продукцию.

иностранные гости все больше внимания обращают на то, чтобы вещь была изготовлена в соответствии с принципами экологичности, была практичной, а не просто безделушкой. История, сопровождающая товар или продукт, становится все более ценной. Важна не только сама вещь, но и происхождение вещи, процесс изготовления и ее производитель“, – подчеркивает Виллманн.

„Выбор эстонских сувениров и продуктов в целом очень широк. Интересно, что

Отдельно можно сказать о сувенирах с местной символикой – это могут быть, например, кружки, тарелки, футболки, сумки и т. д., на которых изображены знаменитые здания, панорамы города, достопримечательности, виды и т. д.

„Детская литература Эстонии всегда была на высоте. Многие герои детских книг – например, говорящая кукла Сипсик, накситралли, колдунья Баба Мора, собачка-изобретательница Лотте – известны далеко за пределами нашей страны, а если там о них еще не знают – тем интереснее. Я покупаю книжку, например, про Лотте из Деревни Изобретателей, мультфильм про нее на DVD, игрушечную Лотте и печенье, где на упаковке нарисована она же с друзьями. Еще ни разу не случилось, чтобы ребенок, которому я дарила такой подарок, не становился сразу самым преданным фанатом этой обаятельной собачки! – делится удачной идеей Елена. – Бывало и так, что к моему следующему приезду ребенок просил „еще что-нибудь про нее“, и тогда я привозила кружку с ее изображением и, например, смесь для приготовления блинчиков „по рецепту Лотте“, как в мультике“.

Елена Иванова, жительница Таллинна и мама двоих дошколят – опытный искатель хорошего эстонского сувенира. Для нее идеальным ответом на вопрос „Что привезти из Эстонии“ стали собственноручно составленные наборы из книг, сладостей и игрушек.

„Благодаря нашему прохладному северному климату большой популярностью также пользуется эстонская теплая одежда ручной работы – шапки, шарфы, свитера, носки и варежки, – добавляет она. – Рождественская ярмарка в Старом городе Таллинна не зря получила звание лучшей рождественской ярмарки в мире. У нас очень хороший выбор товаров, программ и эстонской кухни, которая доставит вкусовое удовольствие даже самому требовательному гурману“.

Среди предметов искусства, которые охотно покупают иностранцы, можно выделить гномов ручной работы Nordic Gifts Eesti, которые в настоящее время экспортируются в Японию, Швецию и США. Кроме того, Вызуялг отмечает флагмана рождественских украшений ShiShi – это совместное эстонско-норвежское предприятие с очень узнаваемым фирменным стилем, чьи изделия украшают и сцену Рождественского рынка в Таллинне, и праздничную ель.

Кровяная колбаса считается у иностранцев деликатесом, который при посещении Эстонии нужно обязательно попробовать. Зарубежных гостей привлекают и сладости. А настоящий хит – пряники ручной работы, которые отличаются уникальным декором. Кроме того, на ярмарке в Старом городе Таллинна – самый богатый в мире выбор крафтового глёга. Очень популярен и чили-глёг из красных апельсинов.

Однако Елена считает, что если с Лотте-сувенирами в Эстонии дела обстоят как нельзя лучше, то незаслуженно забыты многие другие герои. Например, изображения Муфты, Полботинка и Моховой Бороды могли бы украшать не только пакетики с соком, но и упаковки с полезными хлопьями для завтрака. Портрет Бабы Моры отлично смотрелся бы на коробках с травяными чаями местных производителей. Многие дети были бы счастливы обнять собственного слоненка Хоботка. Да и игрушечных накситраллей в продаже Елена не видела.

„Неправильно, что в Эстонии легко купить всю семью муми-троллей, а Муфту и компанию – нет. Между тем накситралли в книжках очень любили мороженое и жаренные над углями охотничьи колбаски. Было бы здорово, если бы можно было приобрести любимые лакомства накситраллей с узнаваемой картинкой из их жизни“, – мечтает Елена.

Хватило бы места в чемодане!

Что еще из типично эстонских продуктов может заинтересовать наших зарубежных друзей? Питательный и полезный ржаной хлеб. Его выбор, между прочим, настолько широк, что можно из года в год привозить его в подарок и ни разу не повториться: помимо традиционных вариантов „на каждый день“ можно встретить хлеб с семечками, с сухофруктами, с орехами, с луком и другими овощами, хлебные чипсы, чесночные сухарики и так далее.

К хлебу (да и просто так) подходит и сыр. Например, почему бы не подарить сыр „Кадака“, копченный на можжевеловых стружках?

Интересны сделанные вручную конфеты – например, из крыжовника или рабарбара в шоколадной глазури.

Любителям мяса, особенно дичи, стоит обратить внимание на колбасы из оленины и лосятины, а также на консервированную медвежатину.

Кама – мука грубого помола из ржи, ячменя, пшеницы и гороха, одно из типичных эстонских блюд. Обычно ее едят с простоквашей, кефиром или йогуртом, а для сладкоежек можно прихватить сладкую плитку Kamatahvel производства фабрики „Калев“.

С заботой о здоровье близких можно привезти из Эстонии мед и продукцию из