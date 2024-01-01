Радости зимы: шесть классных идей для семейного похода
Дети отправляются на природу не за тишиной и покоем, а для того, чтобы совершать открытия. Свежий воздух превращает любого ребенка в любознательного детектива, который знает, что каждое дерево, каждый камень и каждая снежинка могут рассказать свою историю. Энтузиасты туризма Fjällräven предложили шесть идей для зимнего семейного похода, которые помогут удержать внимание детей и одновременно порадуют родителей.
Вместе ищите следы животных
Зимой можно гораздо больше узнать о передвижении животных, ведь каждый сделанный шаг отпечатывается на снегу. Детям же очень нравится определять следы животных. Чтобы узнать, какое животное побывало на тропе перед вашей семьей, сохраните в телефоне или распечатайте определитель следов животных, созданный зоологическим кружком Тартуского университета. Не забудьте также захватить с собой спичечный коробок, чтобы использовать его для оценки масштаба (длина коробка составляет 5 сантиметров, а ширина – 3,5 сантиметра). Также помните, что след животного всегда будет казаться несколько крупнее, чем он есть в действительности, из-за того, что при оставлении следа снег немного подтаивает.
Научитесь определять птиц по пению
Хоть зимой птиц в Эстонских лесах значительно меньше, чем в другие времена года, при должном везении во время зимнего похода можно услышать и даже увидеть птиц, которые зимуют в наших краях. Каждый наверняка узнает стук дятла или уханье совы, но вот по силам ли вам научить ребенка узнавать пение щегла, чижа или клеста? Для наблюдения за птицами зимой возьмите с собой бинокль и скачайте на телефон популярное приложения для определения звуков птиц.
Научитесь определять птиц по пению
Хоть зимой птиц в Эстонских лесах значительно меньше, чем в другие времена года, при должном везении во время зимнего похода можно услышать и даже увидеть птиц, которые зимуют в наших краях. Каждый наверняка узнает стук дятла или уханье совы, но вот по силам ли вам научить ребенка узнавать пение щегла, чижа или клеста? Для наблюдения за птицами зимой возьмите с собой бинокль и скачайте на телефон популярное приложения для определения звуков птиц Siuts. Разведите костерКостер, разведенный в густом лесу, не только согреет, но и порадует каждого вне зависимости от возраста. Походных троп, где есть места для разведения костров, в Эстонии насчитывается более двух сотен, а ближайшую поможет найти сайт RMK. Для разведения костра поручите детям собрать опавшие ветки и шишки, но для надежности также захватите из дома пару сухих поленьев – собранный хворост может быть сложно поджечь. Огонь в лесу разводите только в специально предусмотренных для этого местах, а перед уходом обязательно убедитесь, что он потух. Собравшись вокруг костра, хорошо бывает поговорить с детьми о важных вещах и будущем. Попросите ребенка написать на листке бумаги одну вещь, которую он хочет оставить в старом году, и одну – которой он будет рад в новом. Мечты сбываются!
Возьмите с собой еду и приготовьте на костре колбаски
В холод организму нужно больше энергии, а голодные дети бывают вредными и недовольными. Возьмите с собой в поход любимые фрукты и что-то, чем легко будет подкрепляться на ходу – орешки, изюм или печенье. Пусть ребенок и сами позаботится о перекусе! Не забудьте захватить с собой воду и травяной чай в термосе. Если планируете развести костер, поручите ребенку найти веточку поострее – на нее можно будет насаживать взятые из дома колбаски и греть их над костром. Очень простая и вкусная походная еда – обычный бутерброд с сыром – станет еще вкуснее, если поджарить его на костре. Устройте охоту за сокровищами на природеДайте ребенку задание искать в лесу „сокровища“: еловые ветки, сосновые шишки, листья разных деревьев, камни, следы животных, замерзшие лужи, водоемы или сосульки. Можно также заняться другими веселыми вещами: рисовать ангелов на снегу, петь рождественские песни, залезать на деревья и строить хижину из снега. План действий составьте заранее, еще дома, а в конце похода подсчитайте, кому удалось выполнить больше всего из заданий охоты за сокровищами.
Отправьтесь в вечерний поход с лампами
Необычным и загадочным обычный поход сделают темнота и освещающие путь лампы. Поскольку темнеет в наших краях зимой уже в четыре часа дня, то в ночной поход можно отправляться после обеда. Только лучше не экспериментировать – гуляйте по обозначенным походным тропам, чтобы не заблудиться в лесу. Если лампы у вас нет, то сгодится также карманный фонарик или небольшой светодиодный светильник – ночной лес будет ничуть не менее сказочным.