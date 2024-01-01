Радости зимы: шесть классных идей для семейного похода

Вместе ищите следы животных

Зимой можно гораздо больше узнать о передвижении животных, ведь каждый сделанный шаг отпечатывается на снегу. Детям же очень нравится определять следы животных. Чтобы узнать, какое животное побывало на тропе перед вашей семьей, сохраните в телефоне или распечатайте определитель следов животных , созданный зоологическим кружком Тартуского университета. Не забудьте также захватить с собой спичечный коробок, чтобы использовать его для оценки масштаба (длина коробка составляет 5 сантиметров, а ширина – 3,5 сантиметра). Также помните, что след животного всегда будет казаться несколько крупнее, чем он есть в действительности, из-за того, что при оставлении следа снег немного подтаивает.

Научитесь определять птиц по пению

Хоть зимой птиц в Эстонских лесах значительно меньше, чем в другие времена года, при должном везении во время зимнего похода можно услышать и даже увидеть птиц, которые зимуют в наших краях. Каждый наверняка узнает стук дятла или уханье совы, но вот по силам ли вам научить ребенка узнавать пение щегла, чижа или клеста? Для наблюдения за птицами зимой возьмите с собой бинокль и скачайте на телефон популярное приложения для определения звуков птиц.

Научитесь определять птиц по пению

Хоть зимой птиц в Эстонских лесах значительно меньше, чем в другие времена года, при должном везении во время зимнего похода можно услышать и даже увидеть птиц, которые зимуют в наших краях. Каждый наверняка узнает стук дятла или уханье совы, но вот по силам ли вам научить ребенка узнавать пение щегла, чижа или клеста? Для наблюдения за птицами зимой возьмите с собой бинокль и скачайте на телефон популярное приложения для определения звуков птиц Siuts. Разведите костерКостер, разведенный в густом лесу, не только согреет, но и порадует каждого вне зависимости от возраста. Походных троп, где есть места для разведения костров, в Эстонии насчитывается более двух сотен, а ближайшую поможет найти сайт RMK. Для разведения костра поручите детям собрать опавшие ветки и шишки, но для надежности также захватите из дома пару сухих поленьев – собранный хворост может быть сложно поджечь. Огонь в лесу разводите только в специально предусмотренных для этого местах, а перед уходом обязательно убедитесь, что он потух. Собравшись вокруг костра, хорошо бывает поговорить с детьми о важных вещах и будущем. Попросите ребенка написать на листке бумаги одну вещь, которую он хочет оставить в старом году, и одну – которой он будет рад в новом. Мечты сбываются!