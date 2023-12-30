Две страны разом: в Россию и Беларусь скоро можно будет ездить по одной визе
Оформление визы в РФ – дело затратное. Да и в Беларусь оформить визу для граждан Эстонии стоит не так уж дешево. Однако благодаря визовому соглашению между РФ и РБ не за горами тот день, когда можно будет посещать две страны по одной визе и путешествовать из одного государства в другое без лишней бумажной волокиты.
Еще летом 2020 года Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз. Документ подразумевает полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание в этих странах.
Но на практике исполнение этого соглашения до сих пор откладывалось.
Подписано, но не вступило в силу
„В настоящее время стороны выполняют внутригосударственные процедуры по документу, завершение которых предполагается к началу 2024 года. Таким образом, на сегодняшний день соглашение не действует, и иностранные граждане, намеревающиеся посетить как Республику Беларусь, так и Российскую Федерацию, по-прежнему должны заблаговременно обратиться в консульские учреждения обоих государств за получением раздельных (белорусской и российской) виз. После вступления соглашения в силу иностранные граждане смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность“, – комментируют в Посольстве РФ в Эстонии.
„Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников договора о создании Союзного Государства“ (подписано в г. Минске 19 июня 2020 г.) может вступить в силу уже в 2024 году“, – говорит временный поверенный в делах Республики Беларусь в Эстонской Республике Алексей Зубко.
Он отмечает, что цель данного документа – создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства белорусско-российской границы.
„Соглашение не вступило в силу с даты подписания, так как предусматривает дополнительные внутригосударственные процедуры, – поясняет Зубко. – В соответствии со статьей 15, „настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур“. То есть оно вступает в силу после обмена сторонами письменными уведомлениями о выполнении таких процедур (ратификация и др.). Беларусь завершила ратификацию указанного документа в декабре 2020 года, а Россия – в январе 2023 года“.
Он продолжает: „Поэтому на сегодняшний день Соглашение не действует, и иностранные граждане, намеревающиеся посетить как Республику Беларусь, так и Российскую Федерацию, по-прежнему должны заблаговременно обратиться в дипломатические или консульские учреждения обоих государств за получением раздельных, то есть белорусской и российской, виз“.
Обращайтесь в консульство
Зубко объясняет, что въездную визу в РБ можно получить в посольстве Беларуси в Эстонии. Иностранные граждане могут обращаться в дипмиссию в рабочие дни с 09.30 до 12.30 с комплектом документов для получения визы. Понадобится визовая анкета, фотография, паспорт, документы визовой поддержки, полис медицинского страхования, действительный в РБ.
Консульский сбор для граждан Эстонии и лиц без гражданства, проживающих здесь, составляет 35 или 70 евро – в зависимости от срочности. В случае принятия положительного решения визу выдают в течение пяти рабочих дней; в срочном порядке – двух дней.
„Пиковая нагрузка по выдаче виз приходится на летний период, в течение которого их количество может достигать 1000 в месяц, – рассказывает Алексей Зубко. – Как показывает практика, граждане Эстонии и лица без гражданства продолжают совершать большое количество поездок в Беларусь по частным делам. Примерно в 80% случаев это – визиты к родственникам, посещение мест захоронения, приобретение товаров, получение медицинских услуг и др.“.
После того, как соглашение вступит в силу, по словам Зубко, каких-либо изменений в порядке получения въездных виз в РБ не ожидается. Во всяком случае, по состоянию на декабрь 2023 года.
„Соглашение, или, как его еще называют, союзный „шенген“, позволит иностранным гражданам въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность, – объясняет Алексей Зубко. – Один из ключевых моментов соглашения – въезд с белорусской стороны в Россию и наоборот – будет возможен с использованием воздушного и железнодорожного транспорта, а также по автомобильным дорогам“.
Временный поверенный в делах РБ отмечает, что, согласно документу, режим взаимного признания виз будет распространяться и на тех граждан, которые имеют разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение какого-либо международного мероприятия в одной из стран.
„Грядущие новшества будут, несомненно, выгодны и России, и Беларуси. В том числе и с точки зрения туристической привлекательности, – констатирует Алексей Зубко. – Беларусь – страна с древней историей и богатыми традициями, красивой природой и удивительной архитектурой, промышленными гигантами и развитым сельским хозяйством и уникальной кухней“.
Среди мест, которые Зубко рекомендует посетить в Беларуси, – Мирский и Несвижский замки, Национальный парк „Беловежская пуща“ (с резиденцией Деда Мороза), горнолыжный центр „Силичи“, комплекс „Дудутки“, Национальная библиотека.
„Ну и надеемся, что в 2024 году соглашение вступит в силу и позволит иностранцам совмещать белорусские туристические маршруты с российскими“, – добавляет Алексей Зубко.
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К сведению
• Заявление на оформление визы для въезда в РФ можно подать в Российский визовый центр по адресу: г. Таллинн, бульвар Рявала, 6, 5-й этаж, кабинет 505. Телефон для справок: 5456 14 72.
• Заявление на оформление визы для въезда в РБ можно подать в Посольстве Беларуси в Эстонии по адресу: г. Таллинн, ул. Магдалеэна, 3-б. Телефон для справок: 651 55 00.