Две страны разом: в Россию и Беларусь скоро можно будет ездить по одной визе

Еще летом 2020 года Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз. Документ подразумевает полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание в этих странах.

Но на практике исполнение этого соглашения до сих пор откладывалось.

Подписано, но не вступило в силу

„В настоящее время стороны выполняют внутригосударственные процедуры по документу, завершение которых предполагается к началу 2024 года. Таким образом, на сегодняшний день соглашение не действует, и иностранные граждане, намеревающиеся посетить как Республику Беларусь, так и Российскую Федерацию, по-прежнему должны заблаговременно обратиться в консульские учреждения обоих государств за получением раздельных (белорусской и российской) виз. После вступления соглашения в силу иностранные граждане смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность“, – комментируют в Посольстве РФ в Эстонии.

„Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников договора о создании Союзного Государства“ (подписано в г. Минске 19 июня 2020 г.) может вступить в силу уже в 2024 году“, – говорит временный поверенный в делах Республики Беларусь в Эстонской Республике Алексей Зубко.

Он отмечает, что цель данного документа – создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства белорусско-российской границы.