"Где мой внук?“ Авиакомпания посадила шестилетнего мальчика не на тот самолет

21 декабря Spirit Airlines посадила шестилетнего мальчика Каспера не на тот рейс. Мать мальчика отвезла его в аэропорт и передала стюардессам авиакомпании. Его бабушка ожидала, что он прилетит в Форт-Майерс, штат Флорида, но вместо этого он приземлился в Орландо — в том же штате.

Бабушка мальчика, Мария Рамос, рассказала, что поехала в аэропорт Форт-Майерс, чтобы встретить своего внука Каспера. Ей удалось найти его багаж, но не удалось найти мальчика.

„Они сказали мне: „Нет, его нет на этом рейсе. Он его пропустил“, — вспоминает Рамос. — Я сказала: „Нет, он не мог опоздать на свой рейс, потому что у меня есть талон на регистрацию“. Я побежала в самолет к стюардессе и спросил ее: „Где мой внук? Его передали вам в Филадельфии?“ Она сказала: „Нет, со мной не было детей““.

Вскоре после этого бабушке позвонил Каспер и сообщил, что он приземлился в Орландо. Женщине пришлось проехать 250 километров, чтобы все же забрать внука.

Авиакомпания Spirit Airlines заявила, что они „серьезно относятся к безопасности и ответственности за перевозку всех наших гостей и проводят внутреннее расследование“. Они также принесли извинения семье мальчика.