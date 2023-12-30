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30.12.2023, 11:18

ФОТО | На юге Испании прошла ежегодная яично-мучная битва. Смотрите, как было весело

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ФОТО: MORELL | Shutterstock, MORELL

Вот уже 200 лет в небольшом испанском городке Иби проходит необычный фестиваль Els Enfarinats, где принято обкидывать друг друга яйцами и мукой.

Само название фестиваля - Els Enfarinats - с валенсийского диалекта переводится как "обсыпанные мукой“. Начинается праздник рано утром и продолжается на протяжении всего дня по строго обозначенному сценарию. Сначала группа мужчин (причем обязательно женатых), разодетых в старинную военную форму, символически захватывают мэрию города.

В ходе "военного переворота“ они назначают нового мэра, выбирают новых судей и полицейских, после чего всей своей большой "компанией“ ходят по улицам Иби, собирая „налоги“.

Ближе к обеду появляется вторая группа мужчин — оппозиция, — которая вступает в бой с новой властью. Единственное „оружие“, которое можно применять, — мука и куриные яйца.

Вся эта гастрономическая вакханалия происходит под грохот петард и зарево фейерверков.

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RusDelfi
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