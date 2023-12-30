ФОТО | На юге Испании прошла ежегодная яично-мучная битва. Смотрите, как было весело

Само название фестиваля - Els Enfarinats - с валенсийского диалекта переводится как "обсыпанные мукой“. Начинается праздник рано утром и продолжается на протяжении всего дня по строго обозначенному сценарию. Сначала группа мужчин (причем обязательно женатых), разодетых в старинную военную форму, символически захватывают мэрию города.

В ходе "военного переворота“ они назначают нового мэра, выбирают новых судей и полицейских, после чего всей своей большой "компанией“ ходят по улицам Иби, собирая „налоги“.

Ближе к обеду появляется вторая группа мужчин — оппозиция, — которая вступает в бой с новой властью. Единственное „оружие“, которое можно применять, — мука и куриные яйца.

Вся эта гастрономическая вакханалия происходит под грохот петард и зарево фейерверков.