Тарту получил премию в размере 1,5 миллиона евро за подготовку программы культурной столицы Европы

Уполномоченный Европейской комиссии по культуре вручит Тарту 2024 награду 26 января в Тарту, когда начнется церемония открытия культурной столицы Европы „Все вместе едины!“. Премия пойдет на дополнение мероприятий культурной столицы.

По мнению Урмаса Клааса, мэра Тарту и председателя совета Тарту 2024, награда свидетельствует о том, что деятельность культурной столицы замечена в Европе. „Одной из сильных сторон Тарту, безусловно, является то, что мы сотрудничаем со всей Южной Эстонией, а также доносим нашу самобытную культуру за границу. В год культурной столицы сюда приедут многие международные деятели культуры со всего мира, и в 2024 году здесь будет что открыть для себя“, - добавил Клаас.

При принятии решения Европейская комиссия также подчеркнула многообразие программы Тарту 2024. „Экспертная комиссия оценила желание Тарту 2024 предложить посетителям широкий спектр мероприятий, которые в течение года откроют культурное наследие южной Эстонии для посетителей и в менее посещаемых регионах, переплетая местные особенности с международными“, сказал Кулдар Лейс, руководитель Тарту 2024.

По словам Лейса, Тарту 2024 распределит премию Мелины Меркур в течение года преимущественно на мероприятия культурной столицы с большой аудиторией. Премия поддержит, например, летний праздник на бульваре Вабадузе, выступление Парижской филармонии Вельо Тормиса „Забытые народы“ и персональную выставку японского художника Рёдзи Икеда в Эстонском национальном музее, которая приведет в Тарту всемирно известных художников, а также праздник завершения года культурной столицы.

Тарту 2024 успешно защитил три промежуточных отчета по составлению культурной программы, независимость творческого коллектива, европейские показатели, маркетинговые стратегии, бюджеты мероприятий и мониторинг влияния титула культурной столицы перед независимой экспертной комиссией.