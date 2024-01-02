Спинка сиденья поднята, шторка открыта, свет приглушен: объясняем правила безопасности авиакомпаний

Авиакомпании идут на любые ухищрения, чтобы заставить пассажиров слушать предполетные инструктажи по безопасности - от выступлений знаменитостей до массовых флешмобов.

Тем не менее, многие из нас „отключаются“, как только садятся в самолет, а некоторые просто сознательно игнорируют правила.

Чтобы напомнить вам о том, почему правила авиационной безопасности важны, мы побеседовали с членами экипажа и экспертами по безопасности, чтобы выяснить, на чём же все эти предотережения основываются.

Почему при взлете и посадке нужно занимать вертикальное положение?

Нет ничего хуже, чем занять свое место в самолете - и тут же буквально получить в лоб спинкой кресла пассажира впереди.

Такое поведения - не только дурной тон: это может быть и опасно. Сотрудники авиакомпании просят пассажиров держать свои кресла в вертикальном положении во время взлета и посадки, поскольку именно в это время у вас больше всего шансов столкнуться с чрезвычайной ситуацией и мало времени на подготовку.

В случае экстренной посадки или эвакуации вертикальное положение вашего кресла поможет людям, сидящим за вами, быстро покинуть свои места.

Аналогично, если вы сложите свой столик и отдадите поднос стюардессе, это освободит путь вам и другим пассажирам в вашем ряду. Именно поэтому же вас просят класть мелкий багаж под сиденье впереди вас.

Почему нужно открывать шторку окна при взлете и посадке?

Причины, по которым вы должны держать шторку открытой на взлете и посадке, менее очевидны, но не менее важны.

Эти этапы полета наиболее опасны, и открытые шторки позволяют бортпроводникам и пассажирам сразу же заметить любые проблемы - например, возгорание двигателя - и оповестить об этом пилотов в кабине.

В случае экстренной эвакуации они также позволяют экипажу увидеть, безопасно ли пользоваться выходом, а сотрудникам снаружи - оценить ситуацию в салоне.

Кроме того, это позволяет глазам адаптироваться к внешнему освещению, что улучшает видимость во время эвакуации.

Почему перед взлетом и посадкой приглушают свет?