Власти Парижа хотят увеличить туристический сбор c отелей в три раза

Сейчас сборы начинаются от € 0,25. Максимальные € 5 платят те, кто останавливается в дорогих отелях. Ожидается, что к лету эти суммы вырастут в три раза. Даже несмотря на то, что цены на жилье уже поднялись, пишет портал 34travel.me.

Отельеры предлагают властям альтернативы, но их не принимают. Городской совет Парижа говорит, что деньги нужны на обслуживание транспорта во время Олимпийских игр. Но ожидаемая сумма сборов превышает необходимую в два раза.

Еще один сомнительный момент в том, что идею хотят продвинуть без согласования в парламенте.

Непонятно, получится ли общественности повлиять на решение властей или нет.