Новости
02.01.2024, 14:54

Tallink отправит паром Megastar на плановое техобслуживание

 
Tallinki Megastar sadamas.
Tallinki Megastar sadamas.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Принадлежащее компании Tallink пассажирское судно Megastar, курсирующее по маршруту Таллинн-Хельсинки, будет проходить плановое техническое обслуживание с 8 по 13 января 2024 года.

В ходе планового обслуживания запланирован ряд регулярных работ, которые не могут быть эффективно проведены при нахождении судна на линии: техническое обслуживание главных двигателей, уборка и покраска автомобильных палуб, ремонт водонепроницаемых люков и аппарелей внешнего корпуса, чистка и обслуживание фильтров в кингстонах, техническое обслуживание судовых спасательных средств и средств пожаротушения, очистка системы пресной воды, уборка судовых помещений и вентиляционной системы.

Техническое обслуживание Megastar пройдет с 8 по 13 января 2024 года.

  • 8 января в 10:30 Megastar отправится в Таллинн (вне расписания).

  • 14 января в 10:30 Megastar вернется на линию, первый рейс будет из Таллинна в Хельсинки.

В период технического обслуживания Megastar линию Таллинн-Хельсинки компании будут обслуживать суда MyStar и Victoria I.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии