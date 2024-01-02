Tallink отправит паром Megastar на плановое техобслуживание
Принадлежащее компании Tallink пассажирское судно Megastar, курсирующее по маршруту Таллинн-Хельсинки, будет проходить плановое техническое обслуживание с 8 по 13 января 2024 года.
В ходе планового обслуживания запланирован ряд регулярных работ, которые не могут быть эффективно проведены при нахождении судна на линии: техническое обслуживание главных двигателей, уборка и покраска автомобильных палуб, ремонт водонепроницаемых люков и аппарелей внешнего корпуса, чистка и обслуживание фильтров в кингстонах, техническое обслуживание судовых спасательных средств и средств пожаротушения, очистка системы пресной воды, уборка судовых помещений и вентиляционной системы.
Техническое обслуживание Megastar пройдет с 8 по 13 января 2024 года.
8 января в 10:30 Megastar отправится в Таллинн (вне расписания).
14 января в 10:30 Megastar вернется на линию, первый рейс будет из Таллинна в Хельсинки.
В период технического обслуживания Megastar линию Таллинн-Хельсинки компании будут обслуживать суда MyStar и Victoria I.