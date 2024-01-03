Целоваться здесь! Во Вьетнаме построили необычный мост для поцелуев

Мост длиной 800 метров состоит из двух отдельных частей. Дизайн вдохновлен картиной Микеланджело „Сотворение Адама“ в Сикстинской капелле, и, как и пальцы на картине, две части моста не соприкасаются. Северную и южную части моста разделяют всего 30 сантиметров, а это значит, что парам, желающим поцеловаться в этом месте, придется наклониться над обрывом. Расстояние между частями моста рассчитано настолько точно, что 1 января каждого года солнце будет садиться ровно в этом 30-сантиметровом промежутке, сообщает Sun Group.