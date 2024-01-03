Целоваться здесь! Во Вьетнаме построили необычный мост для поцелуев(1)
В декабре во Вьетнаме открылось новое и необычное место — „Мост поцелуев“, где пары могут насладиться романтическими моментами, любуясь закатом, сообщает CNN.
Мост итальянского архитектора Марко Казамонти и разработчика роскошного туризма Sun Group, расположен на южном вьетнамском острове Фукуок, известном своими прекрасными пляжами.
Мост длиной 800 метров состоит из двух отдельных частей. Дизайн вдохновлен картиной Микеланджело „Сотворение Адама“ в Сикстинской капелле, и, как и пальцы на картине, две части моста не соприкасаются. Северную и южную части моста разделяют всего 30 сантиметров, а это значит, что парам, желающим поцеловаться в этом месте, придется наклониться над обрывом. Расстояние между частями моста рассчитано настолько точно, что 1 января каждого года солнце будет садиться ровно в этом 30-сантиметровом промежутке, сообщает Sun Group.
Название моста на вьетнамском языке — „Cau Hon“, что означает „предлагать“, ведь здесь будет так красиво делать предложение руки и сердца.
Фукуок часто считают лучшим островом для отдыха во Вьетнаме и популярным местом для медового месяца. Остров вложил много средств в туристическую инфраструктуру. Здесь также расположены такие изысканные гостиничные бренды, как Regent, InterContinental и JW Marriott.