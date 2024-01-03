03.01.2024, 13:46
Магазины duty-free теряют популярность. Но не в Таллиннском аэропорту. Появление одного бренда оживило продажи всего магазина(4)
ФОТО: | Shutterstock via Puzzlepix
В середине декабря портал Trip.ee опубликовал исследование консалтинговой фирмы Kearney, согласно которому магазины duty-free, предлагающие товары беспошлинной торговли, больше не пользуются популярностью среди путешественников.
Результаты исследования показали, что 64% участников опроса недовольны ассортиментом или ценами магазинов duty-free. Несмотря на увеличение количества авиарейсов, средняя сумма покупок в магазинах аэропорта в 2022 году снизилась на 29%, опустившись до 15,6 евро. Путешественники больше не рассчитывают на то, что в этих магазинах они смогут купить товары дешевле, чем где-либо еще, а более 50% и вовсе уверены, что в других местах можно найти товары по более низким ценам.