На горнолыжном курорте Лапландии в результате схода лавины погибли мать и ребенок

Двое лыжников - мать и ее несовершеннолетний ребенок - попали во вторник под лавину, сошедшую на сопке Паллас в Муонио. Они находились в этом районе в лыжном походе.

Лыжники позвонили в службу спасения во вторник вечером, когда у них возникли проблемы из-за плохой погоды и видимости. В регионе дул сильный ветер, и температура была около 23 градусов мороза.

Спасатели сразу же выдвинулись в этот регион. К сожалению, во вторник около 22:00 мать была найдена мертвой под лавиной, сообщает полиция. В четверг утром, в 11:30, полиция нашла и тело 12-летнего мальчика.

Погодные условия в Лапландии сейчас довольно суровые: синоптики сообщают о сильных морозах, доходящих местами до минус 26-29 градусов. Мороз ощущается сильнее из-за ветра.