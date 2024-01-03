На горнолыжном курорте Лапландии в результате схода лавины погибли мать и ребенок(1)
Вчера в Финляндии мать и ребенок, катавшиеся на лыжах на горе Паллас в Лапландии, попали под лавину. К сожалению, женщина и ее 12-летний сын погибли, пишет Yle.
Двое лыжников - мать и ее несовершеннолетний ребенок - попали во вторник под лавину, сошедшую на сопке Паллас в Муонио. Они находились в этом районе в лыжном походе.
Лыжники позвонили в службу спасения во вторник вечером, когда у них возникли проблемы из-за плохой погоды и видимости. В регионе дул сильный ветер, и температура была около 23 градусов мороза.
Спасатели сразу же выдвинулись в этот регион. К сожалению, во вторник около 22:00 мать была найдена мертвой под лавиной, сообщает полиция. В четверг утром, в 11:30, полиция нашла и тело 12-летнего мальчика.
Погодные условия в Лапландии сейчас довольно суровые: синоптики сообщают о сильных морозах, доходящих местами до минус 26-29 градусов. Мороз ощущается сильнее из-за ветра.