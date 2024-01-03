Итоги года для Музея природы: украденное чучело совы стало главной звездой

„2023 год принес и волнения, и сюрпризы. В январе мы и представить себе не могли, что осенью нашей главной звездой станет чучело длиннохвостой неясыти“, – сказала директор Музея природы Хейди Йыкс.

Благодаря скандальному случаю с украденным чучелом длиннохвостой неясыти, благополучно вернувшимся на место, музею подарили еще два чучела, поэтому сейчас открыта выставка, на которой можно узнать больше о жизни длиннохвостой неясыти, а самые проницательные посетители могут попытаться угадать, какая из сов неожиданно исчезла из фойе музея.

„Почти 50 000 посетителей – это аншлаг для здания музея. Больше здесь не поместится. Рекордный год свидетельствует, что интерес к музею превышает возможности нынешнего здания, – сказала директор Хейди Йыкс. – Строительство долгожданного нового дома для Музея природы начнется в этом году, в 2027 мы откроем двери для посетителей“.