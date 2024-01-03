Самолет, следовавший из Таллинна в Хургаду, к удивлению пассажиров приземлился в Польше

С записей карты Flightradar видно, что перед посадкой в столице Польши самолет сделал несколько кругов. Обычно полет из Таллинна до Варшавы занимает 1 час 30 минут.

По словам представителя компании Ники Калиниченко, самолет UR-SQP украинской авиакомпании SkyUp приземлился из-за неисправности в работе автоматического режима системы наддува.

Посадка прошла в штатном режиме, а для обеспечения безопасности пассажиров экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски. „Всех пассажиров разместили в гостинице и накормили. Обстоятельства и причины ситуации будут установлены в соответствии с правилами авиакомпании и авиационными инструкциями“, - сказала Калиниченко.

Пассажиры отправятся в Египет на другом самолете авиакомпании. Первоначальный вылет запланирован на 3 января в 18:45 по местному времени.