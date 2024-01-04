В Тарту надеются, что вложенные в программу культурной столицы Европы средства окупятся

„Весь бюджет проекта Tartu 2024 - это 24,5 миллиона евро. Основные источники финансирования - это Министерство культуры, город Тарту, а также муниципалитеты Южной Эстонии. Мы получили недавно престижную премию Melina Mercuri, которая выдаётся культурным столицам Европы в том случае, если они успешно провели подготовку. Сумма премии - 1,5 миллиона евро, это будет очень хорошим вкладом в проведение крупных мероприятий в 2024 году“, - пояснил специалист по международным отношениям команды Tartu 2024 Александр Фадеев.

„Это очень хорошая инвестиция. Мы ожидаем около миллиона посещений в течение всего года только на основную программу культурной столицы 2024. Из них 10% - это посещения из-за рубежа. Это достаточно большие цифры. К тому же, мы очень активно сотрудничаем с другими культурными столицами Европы - и прошлыми, и текущими, и будущими в рамках культурного обмена. Это тоже очень важно в плане отдачи этого проекта“, - заключил Фадеев.