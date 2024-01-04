Ждать ли повышения цен? Рассказываем, сколько будут стоить билеты в Fotografiska(2)
Музей современного фотоискусства Fotografiska Tallinn решил не повышать цены на входные билеты на выставки, несмотря на повышение налога с оборота. В Fotografiska действует гибкое ценообразование, согласно которому стоимость билета зависит от времени посещения. Кроме того, 5 января все желающие смогут посетить музей по особенно низкой цене - в этот день на все выставки можно будет попасть всего за 5 евро, назвав при покупке секретный код „viis“(„пять“).
По словам руководителя Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ, влияние экономической ситуации на потребительские привычки людей сейчас ощущают все культурно-развлекательные учреждения. „В сложные времена люди становятся более чувствительными к стоимости билетов на культурные мероприятия. Мы стремимся к тому, чтобы фотоискусство было доступным как можно большему числу людей, и поэтому прилагаем максимум усилий, чтобы пойти навстречу нашим посетителям и вопросе цен на входные билеты. Поэтому и повышение налога с оборота мы возьмем на себя“, - сказала Аасмяэ.
Гибкая ценовая политика действует в Fotografiska уже более года - стоимость входного билета зависит от времени посещения, и в определенное время скидка может составлять до половины полной стоимости. „В часы пик, то есть, например, в выходные дни, билет стоит дороже, но в тихое время - утром и вечером, а также в начале недели - на выставки можно попасть гораздо дешевле. Это влияет на количество посетителей в музее, позволяя улучшить впечатления от посещения выставок, а также дает возможность большему количеству людей побывать на выставках и получить прекрасные впечатления по доступной цене“, - пояснила Аасмяэ. „Мы - частный музей, и поэтому от нас требуется проявлять находчивость для того, чтобы улучшать соотношение цены и качества и оставаться экономически эффективными“.
В 2024 году музею Fotografiska в Эстонии исполнится пять лет, и хотя официальный день рождения отметят в июне, праздновать это событие решили начать заранее. В пятый день юбилейного года, 5 января входной билет на выставки будет стоить всего пять евро. Для того, чтобы приобрести билет по льготной цене, на кассе потребуется назвать секретный код „viis“ - „пять“.
Музей Fotografiska открыт ежедневно. Режим работы в январе: Пн-Пт 9-20, Сб 10-20, Вс 10-18.
Ежедневно цена на входной билет ниже в течение двух часов как после открытия, так и перед закрытием музея.
Также цены ниже в начале недели - в понедельник, вторник и среду.
Льготный билет на выставку действителен для пенсионеров, учителей и учащихся от 16 лет.
Детям до 15 лет (включительно) - вход бесплатно.
Актуальную информацию о режиме работы и ценах на билеты можно получить на веб-сайте Fotografiska.
Fotografiska, располагающаяся в творческом городке Теллискиви - это творческая среда, в которой встречаются фотография, культура и искусство. Здание музея открыто ежедневно и до позднего вечера, в нем постоянно представлено 3-4 разнохарактерных экспозиции. Ежегодно вниманию эстонской публики представляется более десятка выставок работ разных фотохудожников и жанров фотографии. Fotografiska - это современная среда, предлагающая множество эмоций и впечатлений. В здании располагается ресторан, награжденный „Зеленой звездой“ Мишлен, кафе, сад, разбитый на крыше, винный бар и магазин. В Fotografiska еженедельно проводятся образовательные, развлекательные и развивающие мероприятия.