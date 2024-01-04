Ждать ли повышения цен? Рассказываем, сколько будут стоить билеты в Fotografiska

По словам руководителя Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ, влияние экономической ситуации на потребительские привычки людей сейчас ощущают все культурно-развлекательные учреждения. „В сложные времена люди становятся более чувствительными к стоимости билетов на культурные мероприятия. Мы стремимся к тому, чтобы фотоискусство было доступным как можно большему числу людей, и поэтому прилагаем максимум усилий, чтобы пойти навстречу нашим посетителям и вопросе цен на входные билеты. Поэтому и повышение налога с оборота мы возьмем на себя“, - сказала Аасмяэ.

Гибкая ценовая политика действует в Fotografiska уже более года - стоимость входного билета зависит от времени посещения, и в определенное время скидка может составлять до половины полной стоимости. „В часы пик, то есть, например, в выходные дни, билет стоит дороже, но в тихое время - утром и вечером, а также в начале недели - на выставки можно попасть гораздо дешевле. Это влияет на количество посетителей в музее, позволяя улучшить впечатления от посещения выставок, а также дает возможность большему количеству людей побывать на выставках и получить прекрасные впечатления по доступной цене“, - пояснила Аасмяэ. „Мы - частный музей, и поэтому от нас требуется проявлять находчивость для того, чтобы улучшать соотношение цены и качества и оставаться экономически эффективными“.

В 2024 году музею Fotografiska в Эстонии исполнится пять лет, и хотя официальный день рождения отметят в июне, праздновать это событие решили начать заранее. В пятый день юбилейного года, 5 января входной билет на выставки будет стоить всего пять евро. Для того, чтобы приобрести билет по льготной цене, на кассе потребуется назвать секретный код „viis“ - „пять“.