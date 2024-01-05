ФОТО | Срочно едем в Лиепая! Город охватила янтарная лихорадка

„В это время дул правильный морской ветер, выбрасывающий янтарь на берег. Морской берег исследовали как профессиональные охотники за янтарем, так и те, кто приехал на прогулку, но, заметив большую суету, также начали исследовать выброшенную на берег морскую траву“, — отмечает портал.