Аэропорт Брюсселя станет тише
Международный аэропорт Брюссель станет принимать больше тихих самолетов (у них двигатели защищены специальными накладками, которые снижают шум) и переведет технический транспорт на электродвигатели. Таким образом там хотят к 2032 году снизить транспортный шум в окрестностях на 12% по сравнению с уровнем 2019 года.
Предполагается, что к назначенной дате на более современные тихие самолеты будет приходиться 63% рейсов, которые принимает аэропорт, пишет Europulse.
Кроме того, на территории аэропорта установят дополнительные звуковые барьеры. Авиакомпании должны будут использовать более тихие методы приземления, а также перемещать самолеты по взлетно-посадочным полосам только на одном двигателе.
Шум от самолетов не только не дает высыпаться, но является важной причиной серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, неврозы и проблемы с развитием у детей.
Около 4 миллионов европейцев страдают от авиационного шума, по данным Европейского агентства защиты окружающей среды (ЕЕА). Среди распространенных мер – строительство новых взлетно-посадочных полос, которые позволяют взлетать на над городом, изменение траектории подлета самолетов и даже переселение местных жителей в менее шумные районы.