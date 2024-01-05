Аэропорт Брюсселя станет тише

Предполагается, что к назначенной дате на более современные тихие самолеты будет приходиться 63% рейсов, которые принимает аэропорт, пишет Europulse.

Кроме того, на территории аэропорта установят дополнительные звуковые барьеры. Авиакомпании должны будут использовать более тихие методы приземления, а также перемещать самолеты по взлетно-посадочным полосам только на одном двигателе.

Шум от самолетов не только не дает высыпаться, но является важной причиной серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, неврозы и проблемы с развитием у детей.

Около 4 миллионов европейцев страдают от авиационного шума, по данным Европейского агентства защиты окружающей среды (ЕЕА). Среди распространенных мер – строительство новых взлетно-посадочных полос, которые позволяют взлетать на над городом, изменение траектории подлета самолетов и даже переселение местных жителей в менее шумные районы.