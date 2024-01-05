В Уэльсе обнаружено загадочное средневековое кладбище

Из примерно семи десятков захоронений, сделанных на рубеже 6-7 вв., пока что детально исследовано 18 каменных могил.

Скелеты довольно хорошо сохранились, и некоторые из них были уложены в необычных позах.

Оружие и другие артефакты, найденные в могилах, также, на первый взгляд, не слишком соответствуют времени и характеру захоронения, вызывая у археологов массу вопросов.

Древнее кладбище расположено на ничем не примечательном участке возле замка Фонмон, прямо рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта столицы Уэльса, Кардиффа.

На то, чтобы добраться до древних могил, аккуратнейшим образом сняв тонкий слой почвы, у археологов ушло два года (вести работы можно было только в летний сезон, в теплую погоду).

По словам Саммер Кортс, изучающей в Университете Рединга особенности древних костей, почти 1500-летние скелеты людей сохранились на удивление хорошо.

Для эксперта в ее области это настоящий подарок. Изучая останки, можно немало узнать о том, в каких условиях жили и работали люди, населявшие юг Уэльса после распада Римской империи.

„На некоторых зубах мы обнаружили необычную деформацию, позволяющую предположить, что они часто использовались в качестве рабочего инструмента [а не только для пережевывания пищи]“, —рассказывает она.

„[Это выглядит так, словно] между передними зубами часто протаскивали что-то вроде кожаной или суконной нити – а может, и какие-то травянистые стебли“, — объясняет Кортс.

Не менее интересен и тот факт, что тела были захоронены в совершенно разных позах, связь между которыми установить пока не удалось.

Некоторые тела были уложены на спину, некоторые скелеты явно лежали на боку, а несколько человек были похоронены в „позе эмбриона“, с коленями, поджатыми к груди.