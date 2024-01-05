В Уэльсе обнаружено загадочное средневековое кладбище

Из примерно семи десятков захоронений, сделанных на рубеже 6-7 вв., пока что детально исследовано 18 каменных могил.
Скелеты довольно хорошо сохранились, и некоторые из них были уложены в необычных позах.
Оружие и другие артефакты, найденные в могилах, также, на первый взгляд, не слишком соответствуют времени и характеру захоронения, вызывая у археологов массу вопросов.
Древнее кладбище расположено на ничем не примечательном участке возле замка Фонмон, прямо рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта столицы Уэльса, Кардиффа.
На то, чтобы добраться до древних могил, аккуратнейшим образом сняв тонкий слой почвы, у археологов ушло два года (вести работы можно было только в летний сезон, в теплую погоду).
По словам Саммер Кортс, изучающей в Университете Рединга особенности древних костей, почти 1500-летние скелеты людей сохранились на удивление хорошо.
Для эксперта в ее области это настоящий подарок. Изучая останки, можно немало узнать о том, в каких условиях жили и работали люди, населявшие юг Уэльса после распада Римской империи.
„На некоторых зубах мы обнаружили необычную деформацию, позволяющую предположить, что они часто использовались в качестве рабочего инструмента [а не только для пережевывания пищи]“, —рассказывает она.
„[Это выглядит так, словно] между передними зубами часто протаскивали что-то вроде кожаной или суконной нити – а может, и какие-то травянистые стебли“, — объясняет Кортс.
Не менее интересен и тот факт, что тела были захоронены в совершенно разных позах, связь между которыми установить пока не удалось.
Некоторые тела были уложены на спину, некоторые скелеты явно лежали на боку, а несколько человек были похоронены в „позе эмбриона“, с коленями, поджатыми к груди.
Ученые пока не знают наверняка, отчего люди на одном кладбище были похоронены так по-разному. Возможно, захоронения проводились в течение долгого периода, в который погребальные практики различались. Но не исключено, что поза зависела от социального статуса (или каких-либо иных характеристик умершего).
Найденные по соседству с древними могилами артефакты напоминают о том, насколько повседневная жизнь обитателей раннего Средневековья отличалась от современной.
В числе прочего удалось раскопать фрагменты глиняной посуды и осколки сожженных костей забитых животных. Однако наибольший интерес археологов вызвала вырезанная из кости фишка, по всей видимости, использовавшаяся в настольных играх для ведения счета.
По словам Энди Симена, изучающего в Кардиффском университете историю раннего Средневековья и возглавляющему раскопки, в те времена кладбища играли в обществе совершенно не ту роль, что им отведена сегодня. Каждый погост имел глубокую символическую роль, далеко выходящую за рамки формальной функции избавления от тел усопших.
„Для большинства из нас кладбище – это какое-то закрытое пространство, которое мы не то чтобы часто посещаем, — отмечает он. — В то время как в прошлом вся [общественная] жизнь была фактически организована вокруг захоронений“.
„Это не просто место, где хоронят умерших, - напоминает Симен. - Это место, где на похороны собираются вместе все члены общины. Но похоронам в обязательном порядке сопутствуют и другие ритуалы – в том числе и общие поминки, то есть совместное принятие пищи, какое-то общее торжество“.
Однако самое необъяснимое - то, что, судя по найденным артефактам, захороненных здесь в древности людей вряд ли можно считать рядовыми представителями своей общины.
К примеру, в одной из могил обнаружен осколок какой-то склянки. Учитывая толщину и датировку стекла, в эти места его скорее всего завезли с континента, с территории нынешней французской провинции Бордо.
Обнаружены и другие свидетельства торговли с заморскими жителями – в том числе фрагменты керамики, вероятнее всего завезенные с севера Африканского континента.
Обычным, рядовым членам общины столь дорогие и качественные вещи принадлежать не могли.
„Это явное свидетельство того, что люди имели доступ к высококачественным импортным товарам, которые могли быть завезены только по торговым путям, какими-то богатыми людьми“, - размышляет ученый из Университета Кардиффа Тюдер Дэйвис.
„Но что это за люди? Кто именно тут похоронен?“ - задается вопросом он.
Для более точной датировки захоронений необходимо провести анализ ДНК найденных останков. Возможно, он поможет пролить свет на историю захороненных здесь людей.
И на этот период истории в целом, поскольку раннее Средневековье остается одной из наименее изученных исторических эпох.