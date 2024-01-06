Новый тренд: маленькие уединенные рестораны и экзотические гастрономические путешествия(1)
Жители Эстонии талантливы. Они любят готовить дома и экспериментировать со вкусами, но также ценят то, что могут предложить им рестораны. Существует, однако, один тренд, который с годами укрепляется все больше – потайные и полусекретные домашние кухни и уединенные рестораны, где нет классического меню, часов работы и других правил мира кулинарии.
Если бы международные ресторанные гиды „Мишлен“ и „Фальстафф“ помимо ресторанов давали оценку также приватным ужинам, одна из скрытых жемчужин Южной Эстонии вполне могла бы удостоиться и признания, и звезды. Совсем недавно в доме отдыха Truuta в Отепяэ, прошел составленный Марго Палуоя ужин из восьми перемен, который местные гурманы оценили исключительно высоко.
Уже скоро любой желающий также сможет принять участие в удивительном гастрономическом путешествии с Марго Палуоя. В середине января уединенный ресторан дома отдыха Truuta на два вечера распахнет свои двери и для простых гостей.
Грезы о Японии
„Я не люблю, когда меня называют поваром, – говорит удостоившийся пять лет назад звания лучшего шеф-повара Марго Палуоя (36). – Я просто готовлю еду“. В прошлом „странствующий повар“ Марго Палуоя готовил еду в кафе Fellini в Вильянди, мини-баре Parrot в Таллинне и японском ресторане Yakitori, пару лет назад закрывшемся из-за последствий пандемии.
Yakitori Tallinn принадлежал самому Марго и был первым якитори-рестораном в Эстонии. Идея открыть в Таллинне аутентичный японский ресторан родилась восемь лет назад, когда в YouTube Марго попалось видео мастера якитори. „Я был заворожен тем, как человек в ролике поджаривал мясо на шпажках над раскаленными углями в пригороде Токио. Я знал, что должен попасть к нему на обед“, – рассказывает Марго. Спустя три года он сидел у барной стойки мастера якитори, а еще через год на улице Пронкси открылся ресторан Yakitori Tallinn.
На японском языке „якитори“ означает мясо птицы, которое насаживают на шпажку и быстро обжаривают над углями, а затем поедают прямо у стойки. „Ты ешь то, что видишь, и видишь, что ты ешь. Ты не можешь ни за что спрятаться“, – описывает Марго пленившее его очарование древнего японского искусства приготовления на гриле.
У Марго были большие планы. В частности, планировалось открыть якитори-рестораны в Риге и Хельсинки. Но тут пришел коронавирус. „В экономике были турбулентные времена. Это было очень плохое время для того, чтобы открыть ресторан. Но я знаю также, что мы однозначно были впереди своего времени – люди не поняли до конца, что мы сделали“, – рассказывает Марго. Он верит, что однажды, возможно, в Эстонии снова будет якитори.
Из Токио в Труута
Сегодня возможность насладиться творчеством Марго имеют лишь немногие, но в начале ноября нескольким фуд-журналистам удалось побывать на ужине из восьми перемен в доме отдыха Truuta, что в Отепяэ. До подачи каждое из восьми блюд ужина, вдохновленных кухнями мира, держалось в секрете. Присутствующие сошлись в мнении, что мероприятие заслуживало звезды „Мишлен“.
Первым делом к столу подали хурму, а точнее, два полярных ипостаси этого фрукта – хурму, доведенную до мягкости в мирине, и хосигаки. Хосигаки – традиционный для Японии способ сушки хурмы. Марго приступил к ее приготовлению за несколько недель до ужина – все это время нанизанные на веревку очищенные фрукты висели на его кухне, где время от времени на них падали солнечные лучи. „В теплом помещении поверхность хурмы высыхает и становится кожистой, а ее содержимое превращается в мармелад“, – рассказывает Марго о текстуре и вкусе традиционной японской сладости хосигаки.
Среди прочего на ужине гости попробовали прочтение Марго холодного испанского супа из миндаля ахобланко, необычный тайский карри (для очистки вкусовых рецепторов блюдо было сладким) и свекольное нозотто, где традиционные для мальтийского блюда картофель, бульон из морепродуктов и креветки заменены на запеченную и вяленую свеклу с сырыми морскими гребешками.
Гастрономическое путешествие странника
Это был первый подобный ужин в Труута, но далеко не последний. Уже 19 и 20 января Марго Палуоя проведет в доме отдыха два эксклюзивных ужина, куда смогут попасть все желающие. В окружении прекрасных глаз озер и холмистого ландшафта Отепяэ ждут не только кулинарные удовольствия, но и что-то для души и тела. На пастбище и в загоне проводят время лошади и пони, а желающие могут попросить у хозяина Тоомаса и хозяйки Марис к утреннему кофе свежего козьего молока. Как и в ноябре, январские ужины в Труута вновь увлекут в гастрономическое путешествие вокруг света. „Я точно не буду подавать к столу собранные в лесах Южной Эстонии лисички и стейк из говядины травяного откорма. Посетителей ждут интересные специи и вкусы из Японии, других стран Азии и не только“, – говорит Марго, добавляя, что плывет против течения и позволяет жизни удивлять себя и других.
Вдохновленные вкусами мира ужины Марго Палуоя пройдут доме отдыха Truuta в Отепяэ 19 и 20 января. Начало – в 19:00. Дополнительная информация: www.facebook.com/truuta.ee.