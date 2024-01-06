Новый тренд: маленькие уединенные рестораны и экзотические гастрономические путешествия

Если бы международные ресторанные гиды „Мишлен“ и „Фальстафф“ помимо ресторанов давали оценку также приватным ужинам, одна из скрытых жемчужин Южной Эстонии вполне могла бы удостоиться и признания, и звезды. Совсем недавно в доме отдыха Truuta в Отепяэ, прошел составленный Марго Палуоя ужин из восьми перемен, который местные гурманы оценили исключительно высоко.

Уже скоро любой желающий также сможет принять участие в удивительном гастрономическом путешествии с Марго Палуоя. В середине января уединенный ресторан дома отдыха Truuta на два вечера распахнет свои двери и для простых гостей.

Грезы о Японии

„Я не люблю, когда меня называют поваром, – говорит удостоившийся пять лет назад звания лучшего шеф-повара Марго Палуоя (36). – Я просто готовлю еду“. В прошлом „странствующий повар“ Марго Палуоя готовил еду в кафе Fellini в Вильянди, мини-баре Parrot в Таллинне и японском ресторане Yakitori, пару лет назад закрывшемся из-за последствий пандемии.

Yakitori Tallinn принадлежал самому Марго и был первым якитори-рестораном в Эстонии. Идея открыть в Таллинне аутентичный японский ресторан родилась восемь лет назад, когда в YouTube Марго попалось видео мастера якитори. „Я был заворожен тем, как человек в ролике поджаривал мясо на шпажках над раскаленными углями в пригороде Токио. Я знал, что должен попасть к нему на обед“, – рассказывает Марго. Спустя три года он сидел у барной стойки мастера якитори, а еще через год на улице Пронкси открылся ресторан Yakitori Tallinn.

На японском языке „якитори“ означает мясо птицы, которое насаживают на шпажку и быстро обжаривают над углями, а затем поедают прямо у стойки. „Ты ешь то, что видишь, и видишь, что ты ешь. Ты не можешь ни за что спрятаться“, – описывает Марго пленившее его очарование древнего японского искусства приготовления на гриле.