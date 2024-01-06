FlixBus планирует открыть новые маршруты из Нарвы в Ригу и Вильнюс

Согласно предварительному расписанию потенциальных маршрутов, линия Нарва-Рига будет обслуживаться дважды в день. Из Нарвы в Вильнюс автобус будет отправляться один раз в сутки.

Дневной автобус из Нарвы в Ригу с остановками в Силламяэ, Йыхви, Тарту и Валга, будет выходить в 15:55, время прибытия на Рижский автовокзал - 22:30, в Рижский аэропорт - 22:55. Вечерний рейс будет отправляться из Нарвы 23:55, прибывая на вокзал Риги в 6:30, а в аэропорт - в 6:55. Расписание обратных рейсов - 7:55 и 23:55. Прибытие в Нарву - 14:55 и 6:55.

Из Нарвы в Вильнюс автобус будет отправляться в 8:55, прибывая в конечный пункт назначения в 20:10. На пути следования запланированы остановки в Силламяэ, Йыхви, Тарту, Валга, Риге, Бауске и Паневежисе.

В обратном направлении планируется выход автобуса в 9:40 с прибытием в Нарву в 20:55.