Почему в Беларуси не хватает экскурсоводов

Год назад - 1 января 2023 года - в Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс о культуре. Согласно документу, все экскурсоводы в стране должны пройти аттестацию. Но к экзаменам могут допустить далеко не всех: гидов проверяют на „политическую лояльность“. На фоне таких ограничений туристические фирмы жалуются на проблемы при организации экскурсий по наиболее востребованным историческим объектам Беларуси.

Откуда взялся дефицит экскурсоводов?

О том, что в популярных музеях и мемориальных комплексах Беларуси ощущается дефицит экскурсоводов, признают уже официально. Эту проблему обсуждали в конце 2023 года во время круглого стола в Мирском замке, в котором участвовали представителей министерств культуры, спорта и туризма.

Во время мероприятия туроператоры констатировали, что фактически количество гидов в стране не уменьшилось, но есть важный момент. Проблема появилась после принятия нового Кодекса о культуре, в котором указано, что проводить экскурсию в музее может только работник этого учреждения. „Экскурсионное обслуживание посетителей музея иными лицами запрещено“, - однозначно говорится в документе.

Даже если экскурсовод аттестован Национальным агентством по туризму, но не является штатным сотрудником музея, ему нельзя проводить экскурсии. Если для небольших культурных учреждений, посещаемость которых невелика, нововведение мало что изменило, то на условиях работы в крупных музейных комплексах сказалось очень сильно.

Как рассказал на условиях анонимности представитель одной из белорусских туристических фирм, минувшим летом были случаи, когда сотрудников музеев просто не хватало для обслуживания всех групп. „Был большой поток туристов в мемориальный комплекс „Хатынь“ и Несвижский замок, но, когда привозили людей, то выяснялось, что нет свободных экскурсоводов, - отмечает собеседник DW. - Мы теряли время, хотя групповая экскурсия была предварительно подтверждена“.

Не всех гидов в Беларуси могут допустить к аттестации