Ленивые пассажиры прогнули под себя аэропорт Дюссельдорфа

Синий, желтый, зеленый, серый - более 25 лет в аэропорту Дюссельдорфа стояли разноцветные контейнеры для сортировки мусора. Ее принцип хорошо знаком всем немцам - он одинаков для всех общественных мест и частных домохозяйств: синий бак - для бумаги, желтый - для вторсырья, зеленый - для бутылок, а серый - для остальных отходов. Но аэропорт Дюссельдорфа отказался в своих терминалах от традиционной системы - теперь отходы попадают в общий контейнер, пишет Deutsche Welle.

Причина, по которой руководство аэропорта решило принять это не самое очевидное для экологичной Германии решение, состоит в том, что пассажиры бросали мусор в первый попавшийся им на глаза контейнер, не обращая внимания на его цвет и изображенные на нем символы. По всей видимости, схема сортировки мусора казалась им слишком сложной - или же им было лень разбираться в том, почему отделения мусоросборников разного цвета. Администрации аэропорта, в свою очередь, не хотелось платить штрафы за утилизацию неотсортированного мусора - поэтому они и пошли на этот шаг.

„Становилось все более очевидным, что утилизация отходов в зависимости от их типа не гарантирована, и что сортировка мусора самими пассажирами больше не работает эффективно“, - заявил представитель компании немецкому таблоиду Bild.

Как решают проблему