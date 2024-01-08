В Силламяэ открывается выставка "В трех сменах. Конец работы“

В художественной галереи Sillart открывается выставка, которая объединяет произведения искусства собранные из коллекций музеев Ида-Вирумаа и современных работ видеоарта. Центральными фигурами выставки являются работы Кай Кальё, Ивара Веермяэ, Элеоноре де Монтескью, Марге Монко, Райво Келомехе и Марии Капаевой, которые выставлены в одном пространстве с живописью и графикой найденной в музейных коллекциях (Нарвский Музей, Силламяэский музей, Музей Сланца города Кохтла-Ярве, коллекция Viru Keemia Grupp). Кураторами выставки являются ученики Эстонской Академии Искусств - Милена Аппаева, Ынне Паулус и Сиим Райе.

Выставка, которая будет открыта три дня, фокусируется на непрестанно актуальной для региона теме: исчезновению промышленных предприятий и нехватке рабочих мест, а также тому как изменилось понятие о работе и ее виды. С помощью видеоарта, живописи и графики, выставка предоставляет обзор того, как изменилась работа, ценности связанные с ней и ее изображение в искусстве за последние пятьдесят лет.

По словам одного из кураторов выставки Милены Аппаевой проведение таких параллелей уникально: „С помощью выбранных нами работ, мы хотим показать посетителям выставки не очевидные с первого взгляда параллели, например мы затрагиваем тему женских рабочих мест в контексте Ида-Вирумаа, и представление работающих женщин в искусстве. Ко всему прочему мы освещаем вопрос загрязнения среды и проблематику ее представления в искусстве - если когда-то дымящая труба символизировала прогресс, экономический рост и избыток рабочих мест, то сейчас это стало знаком враждебности по отношению к окружающей среде.“ Кураторы отмечают, что открытие галереи Sillart также символизирует происходящие в регионе перемены, в самом здание идет масштабная перестройка, и Силламяэ все ярче становится виден на карте искусства Ида-Вирумаа.

Выставка открыта с 12–14 января, c 13.00–18.00.

Открытие состоится 12 января в 16.00 в галерее Sillart (Mere pst 3, Sillamäe).