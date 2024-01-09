Невероятно! В прошлом году аэропорты Эстонии обслужили более 3 миллионов пассажиров

В минувшем году из Таллиннского аэропорта можно было летать без пересадок в 60 пунктов назначения, причем рейсы в 44 из них были регулярными, а в 16 – чартерными. Больше всего пассажиров, почти треть, направлялись в крупные узловые аэропорты, расположенные в Риге, Хельсинки и Франкфурте. Наибольшее количество пассажиров обслужили airBaltic (26%) и Ryanair (16%).

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, это был год стабильного роста. „Мы смогли адаптироваться к быстро меняющейся и полной неожиданностей обстановке. Первый и последний кварталы прошлого года были очень результативными, и хотя летний спад превзошел прогнозы, в целом мы очень довольны годом“, сказал Пяргмяэ.

Летнее расписание было дополнено новыми сезонными прямыми рейсами airBaltic в Дубровник, Сплит, Ираклион и на Родос. SAS начала полеты в Осло. В зимнем сезоне, который начался в конце октября, airBaltic добавила регулярные рейсы на Тенерифе и Гран-Канарию, в Женеву и Тампере. Полеты в Афины (Aegean Airlines) и Анталью (SunExpress), которые ранее выполнялись только в летний период, стали круглогодичными. „Зимнее расписание ознаменовалось рекордно высоким количеством проданных мест, что свидетельствует о том, что наша работа с авиакомпаниями принесла свои плоды и что наша ориентация на сбалансированный портфель авиакомпаний является правильной и реалистичной“, - подвел итоги года Пэргмяэ.

Новости 2024 года

Учитывая уже объявленные новые пункты назначения и дополнительные рейсы, в летнем сезоне 2024 года (апрель-октябрь) ожидается явное увеличение количества мест в продаже, причем большинство авиакомпаний, выполняющих рейсы в Таллинн, нарастили объемы деятельности по сравнению с прошлым летом. В целом аэропорт ожидает роста числа пассажиров на 5% в течение этого года.