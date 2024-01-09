Невероятно! В прошлом году аэропорты Эстонии обслужили более 3 миллионов пассажиров(1)
Аэропорты, которыми управляет AS Tallinna Lennujaam (в Кярдла, Курессааре, Тарту, Пярну и Таллинне), в 2023 году обслужили более 3 миллионов пассажиров. В 2023 году через Таллиннский аэропорт проследовало 2,96 миллиона пассажиров, что составляет 91% от показателя допандемийного 2019 года. По сравнению с 2022 годом количество пассажиров в Таллиннском аэропорту увеличилось на 7,8%. Через аэропорты в Кярдла, Курессааре, Тарту и Пярну проследовало 63 000 пассажиров.
В минувшем году из Таллиннского аэропорта можно было летать без пересадок в 60 пунктов назначения, причем рейсы в 44 из них были регулярными, а в 16 – чартерными. Больше всего пассажиров, почти треть, направлялись в крупные узловые аэропорты, расположенные в Риге, Хельсинки и Франкфурте. Наибольшее количество пассажиров обслужили airBaltic (26%) и Ryanair (16%).
По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, это был год стабильного роста. „Мы смогли адаптироваться к быстро меняющейся и полной неожиданностей обстановке. Первый и последний кварталы прошлого года были очень результативными, и хотя летний спад превзошел прогнозы, в целом мы очень довольны годом“, сказал Пяргмяэ.
Летнее расписание было дополнено новыми сезонными прямыми рейсами airBaltic в Дубровник, Сплит, Ираклион и на Родос. SAS начала полеты в Осло. В зимнем сезоне, который начался в конце октября, airBaltic добавила регулярные рейсы на Тенерифе и Гран-Канарию, в Женеву и Тампере. Полеты в Афины (Aegean Airlines) и Анталью (SunExpress), которые ранее выполнялись только в летний период, стали круглогодичными. „Зимнее расписание ознаменовалось рекордно высоким количеством проданных мест, что свидетельствует о том, что наша работа с авиакомпаниями принесла свои плоды и что наша ориентация на сбалансированный портфель авиакомпаний является правильной и реалистичной“, - подвел итоги года Пэргмяэ.
Новости 2024 года
Учитывая уже объявленные новые пункты назначения и дополнительные рейсы, в летнем сезоне 2024 года (апрель-октябрь) ожидается явное увеличение количества мест в продаже, причем большинство авиакомпаний, выполняющих рейсы в Таллинн, нарастили объемы деятельности по сравнению с прошлым летом. В целом аэропорт ожидает роста числа пассажиров на 5% в течение этого года.
„Весной две новые авиакомпании начнут полеты из Таллинна: Transavia France (бюджетная авиакомпания группы Air France/KLM), которая с начала апреля начнет летать в Париж (аэропорт Орли) дважды в неделю, и немецкая авиакомпания Eurowings (бюджетная авиакомпания группы Lufthansa), которая с конца марта будет предлагать прямые рейсы в Прагу до 4 раз в неделю.Новые летние прямые рейсы airBaltic – в Биллунд, Бургас и на Мальту. В летний сезон Ryanair будет летать в 11 пунктов назначения. Авиакомпания также увеличит число рейсов в прежние пункты назначения, так что с точки зрения количества мест Ryanair предложит нашим пассажирам предстоящим летом столько же возможностей, сколько их было летом 2022 года“, радостно отметил Пэргмяэ.
Региональные аэропорты в 2023 году и рекорд Кярдла
В прошлом году через региональные аэропорты проследовало 63 000 пассажиров. Аэропорт Кярдла показал наибольший рост числа пассажиров (35%), чему способствовало введение в эксплуатацию более крупного самолета на линии Кярдла–Таллинн. Аэропорт Кярдла установил исторический рекорд, обслужив в 2023 году в общей сложности 16 200 пассажиров (12 000 пассажиров в 2022 году). В 2023 году через аэропорт Курессааре проследовало 42 200 пассажиров (39 700 пассажиров в 2022 году) – прирост составил 9%. Единственное международное регулярное сообщение в региональных аэропортах осуществлялось между Пярну и Хельсинки с мая по август, и им воспользовались 657 пассажиров. В прошлом году через аэропорт Пярну проследовало 2 087 пассажиров (2 888 пассажиров в 2022 году).
Результаты Таллиннского аэропорта – декабрь 2023 года
В декабре через Таллиннский аэропорт проследовало 225 506 пассажиров – на 8,5% больше, чем годом раньше. Этот отличный результат был достигнут благодаря увеличению количества продаваемых мест и расширению выбора направлений. В декабре из Таллинна можно было летать без пересадок в 33 пункта назначения. Также выполнялись чартерные рейсы в Египет, на Канарские острова и Шри-Ланку.В декабре airBaltic запустила сезонные прямые рейсы в Женеву раз в неделю, которые в первую очередь ориентированы на любителей отдыха на лыжах, так как этот город обеспечивает удобный доступ к нескольким европейским горнолыжным курортам. Также туроператор JoinUp начал предлагать чартерные рейсы на Шри-Ланку.