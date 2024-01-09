От Малаги до Марбельи: города южного побережья Испании хотят соединить скоростной железной дорогой

Изначально поезд а планировали пустить между Малагой и Фуэнхиролой. Сейчас дорогу продлили до Марбельи. Новые пути будут проходить через панорамную долину Гуадальорсе. Остановки планируют сделать в Михасе, Алаурин-де-ла-Торре, Коине и Алаурин-эль-Гранде.

Власти муниципалитета надеются, что этот проект сделает путешествия по региону для местных и туристов более простыми и удобными. Позже, возможно, дорогу расширят и на другие города.