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09.01.2024, 11:29

От Малаги до Марбельи: города южного побережья Испании хотят соединить скоростной железной дорогой

 
Costa del Sol, Malaga
Costa del Sol, Malaga
ФОТО: Shutterstock

В Испании разворачивают новый проект: хотят провести железную дорогу по части южного побережья. Реализацию начнут с участка Коста-дель-Соль, сообщает портал 34travel.me.

Изначально поезда планировали пустить между Малагой и Фуэнхиролой. Сейчас дорогу продлили до Марбельи. Новые пути будут проходить через панорамную долину Гуадальорсе. Остановки планируют сделать в Михасе, Алаурин-де-ла-Торре, Коине и Алаурин-эль-Гранде.

Власти муниципалитета надеются, что этот проект сделает путешествия по региону для местных и туристов более простыми и удобными. Позже, возможно, дорогу расширят и на другие города.

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