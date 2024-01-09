09.01.2024, 11:29
От Малаги до Марбельи: города южного побережья Испании хотят соединить скоростной железной дорогой
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В Испании разворачивают новый проект: хотят провести железную дорогу по части южного побережья. Реализацию начнут с участка Коста-дель-Соль, сообщает портал 34travel.me.
Изначально поезда планировали пустить между Малагой и Фуэнхиролой. Сейчас дорогу продлили до Марбельи. Новые пути будут проходить через панорамную долину Гуадальорсе. Остановки планируют сделать в Михасе, Алаурин-де-ла-Торре, Коине и Алаурин-эль-Гранде.
Власти муниципалитета надеются, что этот проект сделает путешествия по региону для местных и туристов более простыми и удобными. Позже, возможно, дорогу расширят и на другие города.