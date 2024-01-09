Что предлагают туристам культурные столицы Европы 2024 года

Инициатива Европейского Союза по выбору культурных столиц Европы стартовала в 1985 году. За прошедшее время в этой роли побывали более 50 европейских городов. В 2024 году почетного титула были удостоены сразу три города: австрийский Бад-Ишль, эстонский Тарту и норвежский Будё. Deutsche Welle знакомит с победителями конкурса и их культурными программами.

Бад-Ишль - магнит для туристов

Небольшой городок Бад-Ишль в австрийском регионе Зальцкаммергут - настоящий магнит для туристов. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч человек: горные панорамы, пышные зеленые луга летом, заснеженные вершины зимой и кристально чистые озера - визитная карточка региона. Роскошная природа привлекала и австрийских монархов: император Франц Иосиф I и императрица Сиси проводили летний сезон в Бад-Ишле, а в 1853 году здесь состоялась их помолвка.

В 2024 году Бад-Ишль и 22 соседних муниципалитета станут одной из трех европейских культурных столиц. В рамках программы, подготовленной в связи с присвоением этого звания, будут воплощены в жизнь более 300 проектов. Местные власти хотят познакомить гостей с особенностями региона и показать, что еще помимо идиллических пейзажей скрывают альпийские горные ландшафты. Цель состоит в том, чтобы „показать положительные и отрицательные стороны этой местности, а не превратить знакомство с ней в фейерверк или фестиваль“, - говорит в интервью агентству dpa куратор программы Элизабет Швегер.

И все же 20 января Бад-Ишль порадует гостей ярким шоу. В нем примет участие Том Нойвирт, уроженец Зальцкаммергута и победитель Евровидения-2014, более известный публике под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, исполнительницы рэпа и хор мастеров йодля.

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