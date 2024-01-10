СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Весной из Таллинна можно будет прямыми рейсами улететь в Париж и Прагу. Сколько будут стоить билеты?

С конца марта немецкая авиакомпания Eurowings (лоукостер Lufthansa Group) с конца марта начнет выполнять прямые рейсы из Таллинна в Прагу. Предполагается, что рейсы будут проходить четыре раза в неделю. А с начала апреля Transavia France (лоукостер группы Air France/KLM) начнет летать в Париж (аэропорт Орли) два раза в неделю.
Улететь из Таллинна в Париж рейсами Transavia France можно будет по четвергам и воскресеньям.
Билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France по маршруту Таллинн-Париж-Таллинн в период с 04.04 по 07.04 стоят 174 евро. Если же вы летите в Париж рейсом Transavia France, а возвращаетесь рейсом airBaltic, цена составит уже 251 евро. На одно евро дороже будет, если обратно вы решите лететь рейсом авиакомпании Air France.
Билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France из Таллинна в Париж в период с 07.04 по 11.04 обойдутся вам в 136 евро. Если вы предпочтете лететь в Париж рейсом авиакомпании airBaltic, цена составит 161 евро. Air France предлагает на эти даты билеты стоимостью 221 евро.
На период с 05.05 по 09.05 билеты туда-обратно на рейсы Transavia France’iga стоят 164 евро. Если лететь рейсами airBaltic, цена будет 179 евро. За билеты на рейсы Air France нужно будет заплатить 239 евро.
Билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France из Таллинна в Париж в период с 06.06 по 09.06 обойдутся вам в 137 евро. Если же в эти даты вы отдадите предпочтение рейсам авиакомпании airBaltic, цена составит 243 евро. Точено такую же цену на билеты предлагает Air France.
На конец июня стоимость билетов уже выше. Самый дешевый вариант на период с 23.06 по 27.06 - 226 евро: из Таллинна в Париж вы летите прямым рейсом airBaltic, а из Парижа в Таллинн возвращаетесь рейсом Transavia France. Если же туда-обратно лететь рейсами Air France, стоимость билетов будет уже 283 евро. За билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France нужно заплатить 318 евро.
Билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France в период с 11.07 по 14.07 стоят 285 евро. Если же лететь в Париж рейсом Transavia France, а возвращаться рейсом airBaltic, цена составит 305 евро. Билеты Air France на те же даты обойдутся в 322 евро.
Прямые рейсы в Прагу
Eurowings будет летать из Таллинна в Прагу по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям.
Так, например, билеты туда-обратно из Таллинна в Прагу на период с 31.03 по 04.04 стоят 122 евро. Eurowings — единственная авиакомпания, предлагающая прямой рейс из Таллиннского аэропорта в Прагу. 131 евро — столько нужно будет заплатить, если вы захотите обратно лететь на самолете airBaltic с пересадкой в Риге. 146 евро — стоимость авиабилетов, если вы летите обратно рейсом SAS с пересадкой в Стокгольме.
Билеты на прямые рейсы из Таллинна в Прагу и обратно в период с 11.04 по 14.04 у Eurowings стоят 193 евро. Если вы летите туда и обратно авиакомпанией airBaltic с длительной пересадкой в Риге, цена авиабилета составит 176 евро. Если вы летите в Прагу авиакомпанией airBaltic, но отдаете предпочтение быстрой пересадке в Риге, цена авиабилета составит 196 евро.
За билеты туда и обратно на рейсы Eurowings в период с 01.05 по 05.05 нужно заплатить 192 евро. Если вы летите в Прагу авиакомпанией airBaltic с пересадкой в Риге, цена авиабилета составит 184 евро. Если вы летите в Прагу авиакомпанией airBaltic с более короткой по времени ожидания пересадкой, то цена авиабилета составит 197 евро.
На период 02.06-05.06 Eurowings предлагает билеты туда и обратно за 152 евро. Если вы летите в Прагу авиакомпанией Finnair с пересадкой в Хельсинки, цена авиабилета составит 196 евро.
Слетать в отпуск из Таллинна в Прагу в период с18.07 по 21.07 можно за 142 евро - такую цену предлагает Eurowings. Если же лететь в Прагу рейсами airBaltic с пересадкой в Риге, то стоимость билетов составит 165 евро. Если выбрать предложение Finnair (с пересадкой в Хельсинки), то за билеты нужно будет заплатить 175 евро.
Цены взяты с сайта Momondo по состоянию на 08.01.2024.