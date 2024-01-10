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10.01.2024, 07:00

СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Весной из Таллинна можно будет прямыми рейсами улететь в Париж и Прагу. Сколько будут стоить билеты?

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Tallinna Lennujaam
Tallinna Lennujaam
ФОТО: Rauno Vahtre | Õhtuleht

Весной этого года две новые авиакомпании начнут выполнять прямые рейсы из Таллинна в Париж и Прагу.

С конца марта немецкая авиакомпания Eurowings (лоукостер Lufthansa Group) с конца марта начнет выполнять прямые рейсы из Таллинна в Прагу. Предполагается, что рейсы будут проходить четыре раза в неделю. А с начала апреля Transavia France (лоукостер группы Air France/KLM) начнет летать в Париж (аэропорт Орли) два раза в неделю.

Улететь из Таллинна в Париж рейсами Transavia France можно будет по четвергам и воскресеньям.

Прямой рейс Таллинн - Париж

Билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France по маршруту Таллинн-Париж-Таллинн в период с 04.04 по 07.04 стоят 174 евро. Если же вы летите в Париж рейсом Transavia France, а возвращаетесь рейсом airBaltic, цена составит уже 251 евро. На одно евро дороже будет, если обратно вы решите лететь рейсом авиакомпании Air France.

Прямой рейс Таллинн - Париж

Билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France из Таллинна в Париж в период с 07.04 по 11.04 обойдутся вам в 136 евро. Если вы предпочтете лететь в Париж рейсом авиакомпании airBaltic, цена составит 161 евро. Air France предлагает на эти даты билеты стоимостью 221 евро.

Прямой рейс Таллинн - Париж

На период с 05.05 по 09.05 билеты туда-обратно на рейсы Transavia France’iga стоят 164 евро. Если лететь рейсами airBaltic, цена будет 179 евро. За билеты на рейсы Air France нужно будет заплатить 239 евро.

Прямой рейс Таллинн - Париж

Билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France из Таллинна в Париж в период с 06.06 по 09.06 обойдутся вам в 137 евро. Если же в эти даты вы отдадите предпочтение рейсам авиакомпании airBaltic, цена составит 243 евро. Точено такую же цену на билеты предлагает Air France.

Прямой рейс из Таллинна в Париж

На конец июня стоимость билетов уже выше. Самый дешевый вариант на период с 23.06 по 27.06 - 226 евро: из Таллинна в Париж вы летите прямым рейсом airBaltic, а из Парижа в Таллинн возвращаетесь рейсом Transavia France. Если же туда-обратно лететь рейсами Air France, стоимость билетов будет уже 283 евро. За билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France нужно заплатить 318 евро.

Прямой рейс Таллинн - Париж 11.07–14.07.2024

Билеты туда-обратно на прямые рейсы Transavia France в период с 11.07 по 14.07 стоят 285 евро. Если же лететь в Париж рейсом Transavia France, а возвращаться рейсом airBaltic, цена составит 305 евро. Билеты Air France на те же даты обойдутся в 322 евро.

Прямые рейсы в Прагу

Eurowings будет летать из Таллинна в Прагу по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям.

Прямой рейс из Таллинна в Прагу 31.03–04.04

Так, например, билеты туда-обратно из Таллинна в Прагу на период с 31.03 по 04.04 стоят 122 евро. Eurowings — единственная авиакомпания, предлагающая прямой рейс из Таллиннского аэропорта в Прагу. 131 евро — столько нужно будет заплатить, если вы захотите обратно лететь на самолете airBaltic с пересадкой в ​​Риге. 146 евро — стоимость авиабилетов, если вы летите обратно рейсом SAS с пересадкой в ​​Стокгольме.

Прямой рейс из Таллинна в Прагу 11.04–14.04

Билеты на прямые рейсы из Таллинна в Прагу и обратно в период с 11.04 по 14.04 у Eurowings стоят 193 евро. Если вы летите туда и обратно авиакомпанией airBaltic с длительной пересадкой в ​​Риге, цена авиабилета составит 176 евро. Если вы летите в Прагу авиакомпанией airBaltic, но отдаете предпочтение быстрой пересадке в Риге, цена авиабилета составит 196 евро.

Прямой рейс из Таллинна в Прагу 01.05–05.05

За билеты туда и обратно на рейсы Eurowings в период с 01.05 по 05.05 нужно заплатить 192 евро. Если вы летите в Прагу авиакомпанией airBaltic с пересадкой в ​​Риге, цена авиабилета составит 184 евро. Если вы летите в Прагу авиакомпанией airBaltic с более короткой по времени ожидания пересадкой, то цена авиабилета составит 197 евро.

Прямой рейс Таллинн - Прага 02.06–05.06

На период 02.06-05.06 Eurowings предлагает билеты туда и обратно за 152 евро. Если вы летите в Прагу авиакомпанией Finnair с пересадкой в Хельсинки, цена авиабилета составит 196 евро.

Прямой рейс Таллинн - Прага 18.07–21.07

Слетать в отпуск из Таллинна в Прагу в период с18.07 по 21.07 можно за 142 евро - такую цену предлагает Eurowings. Если же лететь в Прагу рейсами airBaltic с пересадкой в Риге, то стоимость билетов составит 165 евро. Если выбрать предложение Finnair (с пересадкой в Хельсинки), то за билеты нужно будет заплатить 175 евро.

Цены взяты с сайта Momondo по состоянию на 08.01.2024.

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