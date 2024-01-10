В ноябре в гостиницах Эстонии остановилось больше местных, чем зарубежных туристов

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в ноябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 119 000 местных туристов. „Местных туристов было на 3% больше, чем в докризисный 2019 год, однако на 1% меньше, чем в ноябре предыдущего года. Количество зарубежных туристов составило около 104 000, что на 29% меньше, чем в ноябре 2019 года, и на 2% меньше, чем в том же месяце предыдущего года“, — отметила Лаурмаа.