Семь километров: Ryanair совершил один из самых коротких рейсов в истории

Ryanair должен был приземлиться в аэропорту имени Анри Коанды. Но посадочная полоса там была закрыта для уборки снега. Перевозчику пришлось лететь в Международный аэропорт Бухарест-Бэняса имени Ауреля Влайку. Пассажиров там, правда, не высадили.

Самолет дозаправили, почистили и снова отправили в небо – чтобы добраться до аэропорта в Отопени (который находится всего в семи километрах от Бухарест-Бэняса). Это позволило лоукостеру избежать растрат на выплаты, которые могли потребовать пассажиры за „незавершенный перелет“.