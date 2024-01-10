10.01.2024, 11:48
Семь километров: Ryanair совершил один из самых коротких рейсов в истории
ФОТО: | Shutterstock
Самолет Ryanair, который летел из итальянского Тревизо в румынский Бухарест, совершил один из самых коротких перелетов в истории. Вероятно, чтобы не выплачивать компенсацию пассажирам, пишет портал 34travel.me.
Ryanair должен был приземлиться в аэропорту имени Анри Коанды. Но посадочная полоса там была закрыта для уборки снега. Перевозчику пришлось лететь в Международный аэропорт Бухарест-Бэняса имени Ауреля Влайку. Пассажиров там, правда, не высадили.
Самолет дозаправили, почистили и снова отправили в небо – чтобы добраться до аэропорта в Отопени (который находится всего в семи километрах от Бухарест-Бэняса). Это позволило лоукостеру избежать растрат на выплаты, которые могли потребовать пассажиры за „незавершенный перелет“.