В Вярска появилась походная тропа Северного лагеря(1)
До оккупации в Эстонии было несколько мест обучения военных, однако только в расположенном в Вярска Северном лагере сохранились здания бывшего военного комплекса. Теперь появилась возможность ознакомиться с историей комплекса, поскольку завершилось создание походной тропы Северного лагеря, пишет rusERR.
„Северный лагерь примечателен тем, что здесь сохранилось более десяти зданий того времени. Кроме того, обозначены места, где было еще 30–40 зданий. В Эстонии нет другого столь комплексного и хорошо сохранившегося лагеря времен республики“, – пояснил директор Сетуского института и исследователь Северного лагеря Ахто Раудоя.
На пятикилометровой походной тропе на месте разрушенных и сохранившихся зданий установлены 16 инфостендов, дающих представление о расположении строений в лагере. Особенностью комплекса является тот факт, что он был построен самими солдатами в условиях ограниченного бюджета.