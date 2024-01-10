В Вярска появилась походная тропа Северного лагеря

„Северный лагерь примечателен тем, что здесь сохранилось более десяти зданий того времени. Кроме того, обозначены места, где было еще 30–40 зданий. В Эстонии нет другого столь комплексного и хорошо сохранившегося лагеря времен республики“, – пояснил директор Сетуского института и исследователь Северного лагеря Ахто Раудоя.