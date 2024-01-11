В римский фонтан Треви за 2023 год путешественники набросали монет на 1,6 млн евро

За 2023 год туристы набросали в римский фонтан Треви монет на €1,6 млн (или около 36 тонн) — это новый рекорд как минимум с 2006 года.

Для сравнения: по итогам 2022 года в фонтане собрали монет почти на €1,433 млн, или 33 тонны. Авторы издания отмечают, что люди бросают монеты в фонтан по двум причинам: одни надеются вернуться в это место, а вторые загадывают желания.

Примечательно, что среди брошенных в фонтан монет не только евро и центы, но и, например, доллары и фунты. После того как деньги достают из фонтана, валюты отделяются от евро и затем обмениваются.

Евро же сразу отправляются в распределительный центр и восстанавливаются, а затем передаются римскому отделению католической благотворительной организации Каритас.

Собранные деньги Каритас с 2006 года направляет на помощь нуждающимся. К примеру, эти средства использовались для организации социальных столовых и торговых центров солидарности, где покупки могут совершать малообеспеченные люди.

Помимо денег, в фонтане обнаруживали и другие мелкие вещи: например, очки, часы, браслеты (самый частый предмет), кольца, покерные фишки, медиаторы для гитары, зубные протезы и даже клешню краба. Все эти предметы следящие за фонтаном работники собирают три или более раз в неделю.