Модели паровозов, накладные усы и печень буревестника: музеи Британии отчитались, какие экспонаты у них пропали

Речь идет о музеях и художественных галереях, получающих финансирование от Министерства культуры, СМИ и спорта. Агентство запросило данные за последние 20 лет.

В музеях оговариваются, что не во всех случаях предметы действительно безвозвратно потеряны или похищены: если их не было там, где их искали, это могло также объясняться ошибками в каталогах или переездами музейных хранилищ, которые не были должным образом отражены в документах. Такое действительно иногда случается, и пропавшие предметы впоследствии находят.

Прошлым летом Британский музей, один из крупнейших и наиболее известных музеев Соединенного Королевства, сообщил, что более 2000 артефактов из его коллекции оказались украденными, пропавшими без вести или поврежденными. Бывший министр финансов Джордж Осборн, ставший председателем правления музея, предположил, что проблема состоит в том, что в музее нет полного каталога всех хранящихся в нем предметов.

Национальная портретная галерея

Национальная портретная галерея — первый музей мира, в котором экспонируется исключительно портреты сколько-нибудь известных людей, выполненные самыми разными средствами, от скульптур и живописи до фотографий.

Ее сотрудники заявили, что „не нашли“ 45 предметов, хотя и подчеркивают, что это не означает, что они потеряны или украдены.

Между 2007 и 2022 годами „не найдены“ были: рисунок королевы Виктории 1869 года, гравюра середины XIX века, на которой король Иоанн жалует восставшим баронам Великую хартию вольностей, бронзовая скульптура художника Томаса Стотхарда и негатив фотографии со свадьбы покойной королевы с герцогом Эдинбургским в 1947 году.

Сотрудники Портретной галереи, однако, отметили, что пока что они еще не закончили полную инвентаризацию экспонатов после завершения трехлетнего ремонта, а предметы, которые пока что считаются „не найденными“, составляют всего 0,02% всей коллекции, в которой насчитывается 12700 портретов и 164 тыс. изображений.