Модели паровозов, накладные усы и печень буревестника: музеи Британии отчитались, какие экспонаты у них пропали
В британских музеях не удалось установить местонахождение более 1700 экспонатов, значащихся в каталогах. О пропаже стало известно после того, как информационное агентство PA запросило соответствующие данные, воспользовавшись законом о свободе информации.
Речь идет о музеях и художественных галереях, получающих финансирование от Министерства культуры, СМИ и спорта. Агентство запросило данные за последние 20 лет.
В музеях оговариваются, что не во всех случаях предметы действительно безвозвратно потеряны или похищены: если их не было там, где их искали, это могло также объясняться ошибками в каталогах или переездами музейных хранилищ, которые не были должным образом отражены в документах. Такое действительно иногда случается, и пропавшие предметы впоследствии находят.
Прошлым летом Британский музей, один из крупнейших и наиболее известных музеев Соединенного Королевства, сообщил, что более 2000 артефактов из его коллекции оказались украденными, пропавшими без вести или поврежденными. Бывший министр финансов Джордж Осборн, ставший председателем правления музея, предположил, что проблема состоит в том, что в музее нет полного каталога всех хранящихся в нем предметов.
Национальная портретная галерея
Национальная портретная галерея — первый музей мира, в котором экспонируется исключительно портреты сколько-нибудь известных людей, выполненные самыми разными средствами, от скульптур и живописи до фотографий.
Ее сотрудники заявили, что „не нашли“ 45 предметов, хотя и подчеркивают, что это не означает, что они потеряны или украдены.
Между 2007 и 2022 годами „не найдены“ были: рисунок королевы Виктории 1869 года, гравюра середины XIX века, на которой король Иоанн жалует восставшим баронам Великую хартию вольностей, бронзовая скульптура художника Томаса Стотхарда и негатив фотографии со свадьбы покойной королевы с герцогом Эдинбургским в 1947 году.
Сотрудники Портретной галереи, однако, отметили, что пока что они еще не закончили полную инвентаризацию экспонатов после завершения трехлетнего ремонта, а предметы, которые пока что считаются „не найденными“, составляют всего 0,02% всей коллекции, в которой насчитывается 12700 портретов и 164 тыс. изображений.
„Большинство предметов, местонахождение которых в настоящее время не установлено, — это фотографические негативы, а у большинства из них само изображение оцифровано и доступно публике в нашей базе данных онлайн“, — заявили в портретной галерее.
Музей Виктории и Альберта
В Музее Виктории и Альберта не досчитались 180 артефактов, среди которых были картины маслом и акварелью, куклы для театра теней, накладные усы, различные рисунки, нижнее белье, чулки и даже мышеловка.
В музее заявили, что не знают, были ли предметы потеряны или украдены. Представитель Виктории и Альберта добавил, что музей „очень серьезно относится к защите национальных коллекций и регулярно пересматривает процедуры обеспечения безопасности и управления коллекциями“.
Королевские музеи Гринвича
Королевские музеи Гринвича — это несколько территориально соседствующих учреждений: Национальный морской музей, парусник Cutty Sark, дом королевы и Королевская обсерватория в Гринвиче.
В совокупности им не удалось найти около 245 экспонатов. В их число входили навигационный авиационный компьютер, прицельный телескоп, пушечное ядро, карты, жидкостные компасы, экземпляр акта Парламента и ленты морских фуражек.
В Гринвиче сказали, что путаница могла возникнуть в результате переноса данных из одной базы в другую, неправильной документации или человеческих ошибок. По словам сотрудников с 2008 года в ходе повторных проверок удалось обнаружить 560 предметов, которые ранее считались пропавшими.
Музей естественной истории
Музей естественной истории признал пропажу фрагмента челюсти дифидонтозавра, рептилии, жившей в позднетриасовом периоде, и добавил, что скорее всего, этот предмет был украден в 2019 году. В 2020 исчез зуб крокодила.
20 клеток тканей животных были уничтожены из-за неправильной документации, а около 24 геномных тканей осьминогов и птиц пропали из-за неправильного охлаждения.
Перья, мышцы и печень короткохвостых буревестников и снеговых китовых птичек из Тасмании (Австралия) безнадежно испортились тоже из-за неправильного охлаждения.
Однако представитель музея сказал что речь в целом идет о мелочах и что музей „очень серьезно относится к безопасности нашей коллекции, поэтому за последние 20 лет у нас было только 23 случая пропажи предметов из 80-миллионной коллекции“.
Музеи науки и техники (в Лондоне и не только)
Группа научных музеев объединяет в себе Музей науки в лондонском Южном Кенсингтоне (в этом месте три больших музея, включая упомянутые выше Музей естественной истории и Виктории и Альберта), Музей науки и промышленности в Манчестере, Национальный железнодорожный музей в Йорке, Музей локомотивов в Шилдоне (графство Дарем) и Национальный музей науки и средств записи в Брэдфорде.
В 2014 году были украдены две модели паровозов — „Король Георг V“ и „Британские железные дороги стандарт 4MT“ (о чем было заявлено в полицию).
Кроме того, в разное время пропали реанимационный аппарат и портрет изобретателя первого программируемого ткацкого станка Жозефа Мари Жаккара XIX века.
Ее сотрудники сказали, что они начали наносить на все артефакты штрих-коды, чтобы отслеживать их местонахождение и обеспечивать их безопасность.
Имперский музей войны
Имперский музей войны (имеет четыре филиала в Лондоне и Манчестере; посвящен преимущественно двум мировым войнам и всем последующим) заявил о пропаже 550 предметов, включая камуфляжные рисунки кораблей, личные документы офицеров британской армии, календарь с фотографией бывшего лидера Ирака Саддама Хуссейна и денежные купюры.
Представитель музея заявил, что пропавшие артефакты „представляют собой недорогие предметы массового производства“.
Музей и сады Хорнимана и прочие
Музей и сады Хорнимана в южном Лондоне известен своей обширной коллекцией чучел животных, а также имеет коллекции музыкальных инструментов и антропологических и естественно-исторических экспонатов.
Семь предметов куда-то пропали, в том числе оберег, приобретенный в 1933 году.
Художественные музеи и галереи Тейт, а также Национальная галерея о пропажах не сообщали.