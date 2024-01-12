ФОТО | Кто станет лучшим барменом стран Балтии? Стартовал новый сезон популярного конкурса коктейлей World Class

„Международный конкурс барменов World Class превратился в важнейшее событие в мире коктейлей, которое не только выявляет лучших, но и предлагает мастерам коктейлей скачок в развитии“, – сказал Ристо Сяйнас, представитель World Class Estonia и руководитель компании Prike, одного из крупнейших импортеров напитков в странах Балтии.

Сезон соревнований в Эстонии в этом году длится с января по май. По словам Сяйнаса, в этом году структура сезона несколько изменилась. „Вместо прежних мастер-классов, основанных на презентациях, в этот раз мы сосредоточимся на различных общественных мероприятиях в течение сезона. Цель — предложить коктейльному сообществу больше возможностей для общения и обмена опытом, приобретения новых знаний и закрепления старых, полученных на практике“.

В ходе промежуточных соревнований, проводимых в течение сезона, определятся пять лучших барменов Эстонии, которые 14 и 15 мая будут соревноваться в Таллинне с лучшими барменами из Латвии и Литвы в финальном соревновании. В сентябре лучшие из стран Балтии отправятся на финальные соревнования в Шанхай, чтобы представлять весь регион.

По словам Сяйнаса, успех барменам на соревнованиях гарантируется как предыдущим опытом, так и умением справляться с давлением конкуренции. „Вкус и аромат коктейля – лишь малая часть того, что приносит успех на соревнованиях. Важно все, в том числе и умение презентовать то, что сделано. На соревновании будет использована вся мудрость, которую участники смогут вытащить из своих карманов“, — сказал Сяйнас.

Эстонское искусство смешивания напитков находится на мировом уровне, что подтверждается победой лучшего игрока Балтии прошлого сезона Эрика Таммелехе в одном из пяти финалов в Сан-Паулу.

Коктейль на тему „The Singleton Disco“ пришлось приготовить на основе всемирно известного односолодового виски „Синглтон“. А именно, Эрик смешал свой коктейль с витамином В2, который обладает способностью светиться под воздействием УФ-излучения.