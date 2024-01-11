Путешествия без перелетов: новые железнодорожные маршруты в Европе, которые появятся в 2024 году, их цены и способы бронирования
По мере того, как стоимость авиаперелетов бьет все рекорды, железнодорожные перевозки, наоборот, набирают все большую популярность. Особенно это чувствуется в Европе, где всегда было много железных дорог, а сейчас становится еще больше. Страны Евросоюза активно инвестируют в железные дороги и создание новых маршрутов, которые обеспечивают лучшее и более быстрое сообщение, чем когда-либо прежде.
Особенно популярными становятся ночные поезда, новые маршруты которых постоянно открываются по всей Центральной и Западной Европе. Так, с 25 марта 2024 года компания European Sleeper продлит свой маршрут Брюссель-Берлин до Праги.
Изменение способа передвижения – один из лучших способов уменьшить свой углеродный след. Например, при перелете из Лондона в Париж выбрасывается в 14 раз больше CO2, чем при поездке на поезде. К счастью, страны ЕС инвестируют в железные дороги, которые обеспечивают лучшее – и более быстрое – сообщение, чем когда-либо прежде.
Как бронировать поезда в Европе?
Одна из причин, по которой самолеты пользуются большей популярностью, чем поезда, заключается в том, что существует множество известных сайтов, на которых можно найти и забронировать билеты на самолет. С поездами так исторически не сложилось, особенно если вы планируете пересекать границы. Но ситуация быстро меняется. Вот некоторые из лучших сайтов для бронирования поездок на поездах:
Omio – это поисковая система билетов на поезда, автобусы, самолеты и паромы. Она сотрудничает с 1000 различных транспортных компаний, так что вы точно найдете то, что вам нужно. У них также есть бесплатное приложение, так что вы можете искать и бронировать билеты прямо на ходу.
Rome2Rio - популярный и простой в использовании сайт для поиска и бронирования путешествий.
The Man is Seat Sixty-One - давний авторитет в области путешествий на поездах по всему миру. Обязательно посетите этот сайт, прежде чем бронировать поездку на поезде в любую точку мира.
Конечно, все маршруты можно забронировать через сайты железнодорожных операторов – они должны предлагать самые дешевые билеты.
Если вы совершаете несколько поездок на поезде, стоит обратить внимание на железнодорожные проездные, такие как знаменитый проездной Interrail – они помогут вам сэкономить деньги и время.
Австрия
Вена – Париж с Nightjet
Австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB с 2016 года занимается возрождением ночных поездов в Европе с помощью Nightjet. В конце 2021 года она запустила новый маршрут между Веной и Парижем, проходящий через Зальцбург и Мюнхен.
Время в пути 14 часов, поезд курсирует три раза в неделю в обоих направлениях по цене от 30 евро за место до 120 евро и выше за отдельное купе.
Только что был запущен новый рейс из Вены в Брюссель (Бельгия). Поезд отправляется в путь по понедельникам, средам и пятницам, отправление из Вены в 19:38 и прибытие в Брюссель в 09:56.
Летом 2023 года Nightjet запустил поезда нового поколения, которые по комфорту призваны соперничать с авиаперелетами в первом классе. В наличии беспроводные зарядные станции, бесплатный Wi-Fi, помещение для хранения велосипедов и инвентаря для зимних видов спорта, а также отдельные отсеки с собственными душевыми и туалетами.
Вена – Генуя/Специя с Nightjet
В новом расписании Nightjet на 2023 год рейсы из Вены/Мюнхена в Милан были расширены до Генуи и Специи в Италии. Отсюда вы можете сесть на поезд до Монако, Ниццы и Чинкве-Терре.
Бельгия
Брюссель – Берлин с European Sleeper и Nightjet
Долгожданный бельгийско-голландский социальный кооператив European Sleeper запустил свой первый маршрут — из Брюсселя в Берлин через Амстердам — 25 мая 2023 года.
Всего с одной пересадкой пассажиры могут отправиться в Париж, Лондон, Прагу и Варшаву. С 25 мая 2024 года планируется расширить обслуживание до Дрездена и Праги.
Новый рейс Nightjet соединяет Париж с Берлином по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из Берлина в 20:18 и прибытие в Париж в 10:34. С октября 2024 года рейсы станут ежедневными.
Льеж — Аахен и Маастрихт с Arriva, SNCB и NS
Новое железнодорожное сообщение между тремя странами свяжет Аахен в Германии, Льеж в Бельгии и Маастрихт в Нидерландах. Проект представляет собой сотрудничество между Arriva (часть немецкой Deutsche Bahn Group), SNCB (Национальная железнодорожная компания Бельгии) и NS (Nederlandse Spoorwegen).
Берлин — Брюссель с Nightjet
Компания Nightjet, принадлежащая ÖBB, только что запустила рейс Брюссель-Берлин. Он начался с трех рейсов в неделю, по пути заходя в Галле, Эрфурт, Кельн и Аахен в Германии. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и субботам, отправление из Брюсселя в 18:48 и прибытие в Берлин в 08:26.
Чехия
Прага – Цюрих с ČD
В декабре 2022 года национальный железнодорожный оператор Чехии České dráhy (ČD) запустил новый рейс со спальными местами, связывающий Прагу с Цюрихом с остановками во Франкфурте и Базеле по пути.
Это ночное путешествие – возрождение закрытого в 2017 году маршрута. Время в пути – чуть менее 14 часов. Путешественникам будет предложено несколько вариантов тарифов: от шестиместного плацкарта до роскошных спальных комнат с собственными туалетами и душевыми.
Стоимость места в плацкарте начинается от 49,90 евро.
Франция
Париж – Бур-Сен-Морис с Ouigo Grande Vitesse
Сбегите в Альпы этой зимой с возвращением поезда Ouigo Париж – Бур-Сен-Морис. Поезд будет курсировать с 14 декабря по 24 марта. Поезд отправляется с парижского вокзала Гар дю Лион в 10:42 и прибывает в Бур-Сен-Морис в 16:27.
Бур расположен у подножия горнолыжной зоны Лез-Арк. Фуникулер доставит вас из города на горнолыжный курорт Arc 1600 всего за семь минут.
Париж – Орильяк с SNCF
Ночной поезд Париж – Орильяк, который вышел из эксплуатации в начале 2000-х годов, вернулся в строй в конце прошлого года. SNCF Voyageurs объявила, что ночные поезда Le Pyrénéen и L’Occitan свяжут столицу Франции с южно-центральной коммуной с декабря 2023 года.
Это часть более широкой инициативы по возобновлению движения ночных поездов в стране, которая на данный момент включает в себя рейсы Париж – Ницца и Париж – Лурд.
Париж – Берлин с Nightjet (2023) и TGV (2024)
Nightjet, подразделение ночных поездов австрийского железнодорожного оператора ÖBB, после девятилетнего перерыва вновь запустило маршрут Париж – Берлин. Этот маршрут ходит по понедельникам, средам и пятницам. Поезд отправляется из Берлина в 20:18 и прибывает в Париж в 10:34. С октября 2024 года рейсы станут ежедневными.
Тем временем Франция и Германия объявили о новом маршруте поездов TGV между Парижем и Берлином, который начнет курсировать в 2024 году. В настоящее время поездка между двумя столицами требует от путешественников пересадки на отдельной станции (например, Кельн или Франкфурт). Новая же высокоскоростная линия позволит пассажирам совершать поездку примерно за семь часов без пересадок.
Париж – Мадрид с Trenitalia (конец 2024 года)
В декабре 2022 года FS Italiane Group — владелец национальной государственной железной дороги Италии Trenitalia — объявила о планах строительства нового высокоскоростного поезда Frecciarossa, который будет курсировать между Парижем и Мадридом.
Новый поезд свяжет Париж и Барселону, откуда в столицу Испании можно будет попасть при помощи существующего высокоскоростного маршрута. Ожидается, что поезд начнет ходить в конце 2024 года. В планах компании – продлить в будущем маршрут из Мадрида до Италии через Францию.
Париж — Венеция с Midnight Trains (2025 год)
Французский стартап Midnight Trains намерен соединить Францию и Италию новым ночным поездом из Парижа в Венецию через Милан с 2025 года при поддержке Европейской комиссии. Это позволит путешественникам из Великобритании быстрее и проще добираться до Италии на поезде.
Германия
Берлин – Стокгольм с Snälltåget
Шведская железнодорожная компания Snälltåget изменила маршрут своего поезда из Берлина в Мальмё через Гамбург и Данию, продлив его до Стокгольма. Полное путешествие занимает чуть менее 17 часов, а цены на прямые билеты начинаются от 50 евро.
Мюнхен – Генуя/Специя с Nightjet
В новом расписании Nightjet на 2023 год рейсы из Вены/Мюнхена в Милан были расширены до Генуи и Специи в Италии. Отсюда можно отправиться в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.
Штутгарт – Загреб/Риека с Nightjet и EuroNight
В своем новом расписании на 2023 год компания Nightjet изменила маршрут своих ночных поездов, идущих из Мюнхена в Венецию, Любляну и Загреб. Теперь они стартуют из Штутгарта. В зависимости от сезона маршрут также будет проходить до прибрежного хорватского города Риека, а общее время в пути составит около 15 часов.
Маршрут идущих в Венецию поездов Nightjet проходит через Мюнхен, Зальцбург и Тревизо, а рейсы в столицы Хорватии и Словении выполняются Хорватскими железными дорогами HŽ и Словенскими железными дорогами SŽ в рамках программы ÖBB EuroNight.
Берлин — Брюссель с Nightjet и Льеж — Аахен и Маастрихт с Arriva, SNCB и NS
Информация была дана выше.
Мюнхен – Варшава с ÖBB (2024)
В 2024 году поезд ÖBB Nightjet соединит Мюнхен (Германия) с Варшавой (Польша), пройдя по пути через Розенхайм (Германия), Зальцбург, Линц и Вену (Австрия) и Краков (Польша). Поезд Nightjet из Вены в Берлин будет следовать по новому маршруту через Бреклав, Прагу в Чехии и Дрезден в Германии.
Италия
Генуя – Неаполь с NTV Italo
В конце 2021 года итальянская компания высокоскоростных железных дорог NTV Italo запустила маршрут, который свяжет Геную, портовый город на северо-западе Италии, с югом страны. Путешествие из Генуи в Неаполь занимает чуть менее семи часов и стоит около 80 евро в обе стороны.
Милан – Париж с Frecciarossa
Также в конце 2021 года высокоскоростное подразделение итальянского национального оператора поездов Trenitalia запустило новый шикарный поезд Frecciarossa между Миланом и Парижем. Быстрее и роскошнее, чем предыдущие поезда на этом маршруте, Frecciarossa идет чуть менее семи часов. Билеты стоят всего 29 евро, хотя вы можете потратиться на „представительский“ тариф, чтобы путешествовать в более удобном кресле.
Рим – Помпеи с Frecciarossa
В июле в Италии был запущен новый прямой скоростной поезд из Рима в Помпеи и обратно. Он соединяет столицу с популярным археологическим памятником на юге Италии в регионе Кампания. Добраться туда можно менее чем за два часа, отправляясь из Рима в 8:53 утра и покидая Помпеи в 18:40 вечера. Сначала он будет курсировать только в третье воскресенье каждого месяца, но в будущем число рейсов может увеличиться.
Португалия
Порту – Лиссабон/Виго с сетью высокоскоростных железных дорог Пиренейского полуострова (строительство начнется в 2024 году)
Португалия утвердила планы строительства высокоскоростной железнодорожной линии между Лиссабоном, Порту и Виго. Она станет частью более широкой сети высокоскоростных железных дорог Пиренейского полуострова, объединяющей страну и соединяющей ее с Испанией.
В настоящее время поездка на поезде между Порту и Лиссабоном занимает почти три часа. Новое железнодорожное сообщение сократит время в пути до 1 часа 15 минут. В итоге новая линия соединит португальские города с Виго в Испании.
Нидерланды
Из Амстердама в Австрию на Ski Express от TUI
Любители зимнего спорта готовятся к запуску нового ночного поезда между Амстердамом и некоторыми из крупнейших горнолыжных курортов Австрии. Ski Express компании TUI будет отправляться из Амстердама каждую пятницу вечером с 23 декабря по 31 марта. Покинув столицу Нидерландов в 17:30, поезд остановится в Утрехте, а затем продолжит движение прямо в Австрию.
Амстердам – Цюрих с Nightjet
Австрийский пионер ночных поездов Nightjet запустил маршрут между Амстердамом и Цюрихом в конце 2021 года. Он отправляется в 20:30 и прибывает в 8:05. Варианты сна варьируются от плацкарта (около 60 евро) до купейных вагонов (около 120 евро).
Амстердам – Барселона с European Sleeper (весна 2025 года)
Голландско-бельгийский железнодорожный оператор European Sleeper надеется запустить новый ночной поезд из Амстердама в Барселону весной 2025 года. Это значительно улучшит железнодорожное сообщение между севером и югом Европы.
Амстердам – Берлин с Qbuzz (январь 2027 года)
Компания Qbuzz использует преимущества пакета ЕС „открытый доступ“ к железным дорогам, подав заявку на три новых железнодорожных сообщения: Амстердам – Эйндховен, Амстердам – Берлин и Амстердам – Париж. В случае одобрения нидерландским Управлением по делам потребителей и рынков (ACM) они могут быть введены в эксплуатацию с января 2027 года.
Испания
Мадрид – Аликанте/Валенсия с Ouigo, Avlo и Iryo
В ноябре 2022 года компания Ouigo, принадлежащая SNCF, запустила новый высокоскоростной маршрут между Мадридом и Валенсией. Дальнейшие планы – продлить его до Аликанте. Билеты стоят около 30 евро.
Компания Aryo, принадлежащая Renfe, запустила свой собственный рейс из Мадрида в Аликанте по цене всего 7 евро.
В 2023 году Ouigo планирует расширить свои услуги, чтобы охватить Кордову, Севилью, Малагу и Коста-дель-Соль.
Барселона – Мадрид с Iryo
Путешествие между столицей Испании и ее главным туристическим направлением в ноябре 2022 года стало быстрее и дешевле благодаря этому новому высокоскоростному железнодорожному сообщению от Iryo.
Iryo — консорциум испанской авиакомпании Air Nostrum и итальянской железнодорожной компании Trenitalia — управляет 16 поездами, ежедневно курсирующими между Барселоной и Мадридом. Время в пути составляет 2,5 часа, билет стоит 18 евро.
Компания, предоставляющая недорогие железнодорожные услуги, также запустит сообщение между Малагой, Мадридом и Кордовой, время в пути составит три часа. Поезда Avlo компании Renfe также связывают Мадрид с Малагой и Севильей.
Барселона — Лион через Монпелье и Ним с Renfe
Испанская государственная железнодорожная сеть запустила новые высокоскоростные поезда AVE во Францию в 2023 году. Поезд Барселона-Лион вышел на рельсы 13 июля. Поездка занимает около пяти часов и отправляется из Барселоны утром с остановками в Жироне, Фигерасе, Перпиньяне, Нарбонне, Безье, Монпелье-Сент-Рош, Ниме и Валансе. Обратный поезд отправляется во второй половине дня.
Билеты на весь маршрут стоят от 29 евро.
Мадрид – Марсель через Барселону с Renfe
План компании Renfe по расширению железнодорожного сообщения во Франции включает в себя еще один маршрут, запущенный 28 июля между Мадридом и Марселем. Поезда ходят ежедневно. Отправление из Мадрида в 13:25, прибытие в Марсель в 21:23. Дальнейшие маршруты в Париж ожидаются в 2024 году к Олимпийским играм.
Цюрих – Барселона с Nightjet
Оператор ночных поездов Nightjet планирует соединить Цюрих в Швейцарии с Барселоной в Испании. По пути следования поезда будут заходить в Базель, Берлин, Брюссель, Кельн, Флоренцию, Гамбург и Милан, но дата запуска пока не объявлена.
Словения
Любляна – Будапешт с Венгерскими железными дорогами
Запущенный в декабре 2021 года поезд Венгерских железных дорог из Любляны в Будапешт, проходит через австрийский Грац и гарантирует путешественникам живописную поездку. Время в пути 7,5 часов, а цены начинаются от 16 евро в одну сторону.
Швеция
Стокгольм – Гамбург с SJ EuroNight
Запущенный в сентябре 2022 года ночной поезд из Стокгольма в Гамбург-Альтона работает на возобновляемых источниках энергии. Он отправляется ежедневно в 17:30 и прибывает в 6:30, по пути проезжая через Копенгаген.
Самый дешевый вариант — место в вагоне (от €25). Кровать в плацкарте стоит от 45 евро, а в отдельном купе на двоих с раковиной — от 165 евро. Частные купе для одного-трех человек имеют собственный душ, туалет и завтрак от 205 евро. Также доступны купе поезда, где разрешено проживание с домашними животными.
В сочетании с существующими услугами Eurostar и Deutsche Bahn на этом поезде можно добраться из Лондона в Стокгольм менее чем за 24 часа.
Великобритания
Лондон – Бордо с HS1 (приблизительно 2026 год)
Британская компания High Speed 1 (HS1), управляющая железнодорожной линией тоннеля под Ла-Маншем, готовится запустить новый маршрут из Лондона в Бордо. В настоящее время пассажиры должны проехать через Париж, чтобы добраться до французского винодельческого региона, а время в пути составляет почти шесть часов. Новая линия пройдет в обход столицы и сократит время в пути примерно до пяти часов.