Путешествия без перелетов: новые железнодорожные маршруты в Европе, которые появятся в 2024 году, их цены и способы бронирования

Австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB с 2016 года занимается возрождением ночных поездов в Европе с помощью Nightjet. В конце 2021 года она запустила новый маршрут между Веной и Парижем, проходящий через Зальцбург и Мюнхен.

Если вы совершаете несколько поездок на поезде, стоит обратить внимание на железнодорожные проездные, такие как знаменитый проездной Interrail – они помогут вам сэкономить деньги и время.

Конечно, все маршруты можно забронировать через сайты железнодорожных операторов – они должны предлагать самые дешевые билеты.

The Man is Seat Sixty-One - давний авторитет в области путешествий на поездах по всему миру. Обязательно посетите этот сайт, прежде чем бронировать поездку на поезде в любую точку мира.

Rome2Rio - популярный и простой в использовании сайт для поиска и бронирования путешествий.

Omio – это поисковая система билетов на поезда, автобусы, самолеты и паромы. Она сотрудничает с 1000 различных транспортных компаний, так что вы точно найдете то, что вам нужно. У них также есть бесплатное приложение, так что вы можете искать и бронировать билеты прямо на ходу.

Одна из причин, по которой самолеты пользуются большей популярностью, чем поезда, заключается в том, что существует множество известных сайтов, на которых можно найти и забронировать билеты на самолет. С поездами так исторически не сложилось, особенно если вы планируете пересекать границы. Но ситуация быстро меняется. Вот некоторые из лучших сайтов для бронирования поездок на поездах:

Изменение способа передвижения – один из лучших способов уменьшить свой углеродный след. Например, при перелете из Лондона в Париж выбрасывается в 14 раз больше CO2, чем при поездке на поезде. К счастью, страны ЕС инвестируют в железные дороги, которые обеспечивают лучшее – и более быстрое – сообщение, чем когда-либо прежде.

Особенно популярными становятся ночные поезд а, новые маршруты которых постоянно открываются по всей Центральной и Западной Европе. Так, с 25 марта 2024 года компания European Sleeper продлит свой маршрут Брюссель-Берлин до Праги.

Время в пути 14 часов, поезд курсирует три раза в неделю в обоих направлениях по цене от 30 евро за место до 120 евро и выше за отдельное купе.

Только что был запущен новый рейс из Вены в Брюссель (Бельгия). Поезд отправляется в путь по понедельникам, средам и пятницам, отправление из Вены в 19:38 и прибытие в Брюссель в 09:56.

Летом 2023 года Nightjet запустил поезда нового поколения, которые по комфорту призваны соперничать с авиаперелетами в первом классе. В наличии беспроводные зарядные станции, бесплатный Wi-Fi, помещение для хранения велосипедов и инвентаря для зимних видов спорта, а также отдельные отсеки с собственными душевыми и туалетами.

Вена – Генуя/Специя с Nightjet

В новом расписании Nightjet на 2023 год рейсы из Вены/Мюнхена в Милан были расширены до Генуи и Специи в Италии. Отсюда вы можете сесть на поезд до Монако, Ниццы и Чинкве-Терре.

Бельгия

Брюссель – Берлин с European Sleeper и Nightjet

Долгожданный бельгийско-голландский социальный кооператив European Sleeper запустил свой первый маршрут — из Брюсселя в Берлин через Амстердам — 25 мая 2023 года.

Всего с одной пересадкой пассажиры могут отправиться в Париж, Лондон, Прагу и Варшаву. С 25 мая 2024 года планируется расширить обслуживание до Дрездена и Праги.

Новый рейс Nightjet соединяет Париж с Берлином по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из Берлина в 20:18 и прибытие в Париж в 10:34. С октября 2024 года рейсы станут ежедневными.

Льеж — Аахен и Маастрихт с Arriva, SNCB и NS

Новое железнодорожное сообщение между тремя странами свяжет Аахен в Германии, Льеж в Бельгии и Маастрихт в Нидерландах. Проект представляет собой сотрудничество между Arriva (часть немецкой Deutsche Bahn Group), SNCB (Национальная железнодорожная компания Бельгии) и NS (Nederlandse Spoorwegen).

Берлин — Брюссель с Nightjet