Из серой Эстонии на отдых во Вьетнам и Камбоджу: нас предупреждали, что там грязно, бедно и плохо пахнет. Но мы не поверили

Как и в случае с большинством других наших путешествий, все началось с дешевых авиабилетов. В начале мая Turkish Airlines объявила большую акцию, билеты на январь в Хошимин, крупнейший город Вьетнама, стоили по 350 евро. Мы их сразу же купили. До поездки оставалось больше полугода - за это время авиакомпании несколько раз меняла время нашего вылета, и в итоге мы улетели не в январе, а в начале февраля. Такие изменения по умолчанию прописаны в льготных билетах эконом-класса.

Когда осенью в Эстонии выпал первый снег, мы начали составлять план путешествия. Вьетнам огромен, и мы сразу поняли, что не планируем надолго оставаться с нашими тремя детьми в огромном Хошимине или его окрестностях. Мой муж Яако хотел прежде всего отправиться на север, в Ханой, но я была категорически против - если у меня есть шанс вырваться из сурового холода Эстонии в тропическое тепло, то уж я точно не хочу провести половину этого времени в прохладных областях. Если в Хошимине средняя температура в феврале составляет около 30 градусов, то в Ханое она может опускаться до 16-17 градусов.

Путешествие в две страны

Мы стали изучать разные маршруты по южной части Вьетнама и каким-то образом пришли к мысли, а не съездить ли нам еще и в Камбоджу. Среди наших друзей и знакомых есть несколько человек, кто когда-либо бывал в Камбодже, и большинство из них в один голос утверждали, что там делать нечего. Тем более с детьми. Грязно, плохо пахнет, беднота кругом - вот лишь несколько описаний, которые мы услышали. На мгновение муж засомневался, стоит ли туда ехать, и даже попытался меня отговорить, но я стояла на своем и еще больше искала информации о Камбодже в интернете.