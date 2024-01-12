ФОТО | В Кадриорге торжественно открылся после перерыва Детский музей Мииямилла
Вчера в Кадриорге президентская чета Алар и Сирье Карис с мэром Таллинна Михатл Кылварт и детьми, которые внесли вклад в становление музея, открыли преобразившийся после основательного ремонта Детский музей Мииямилла. Новая постоянная выставка „Детские миры“ ждет посетителей с субботы, 13 января.
В фокусе постоянной выставки получившего новое содержание детского музея – ребенок и окружающий его мир. По словам руководителя музея Яне Мересмаа-Роос, в тематических помещениях музея вся семья сможет сделать множество открытий и весело провести время за игрой.
„Детский музей помогает понять различные уровни жизни ребенка. Создавая постоянную выставку, мы активно пользовались идеями, которые выдвигали дети, поэтому видно, что дети приложили руку буквально к каждому элементу экспозиции. Например, в основу изображений внутреннего мира легли присланные детьми рисунки. Авторы всех указателей в музее – также дети. Музей побуждает взрослого играть вместе с ребенком и получать опыт, помогает в игровой форме решать сложные ситуации, побуждает лучше понимать друг друга и испытать себя в любимых профессиях детей. Изобретательные решения в музее найдут и маленькие, и взрослые“, – рассказала о выставке Мересмаа-Роос.
Принимавший участие в открытии Детского музея Мииямилла президент Алар Карис отметил, что Детский парк, в бывшем главном здании которого находится музей Мииямилла, был создан около 90 лет назад как элемент президентского комплекса. „На здешних игровых площадках и каруселях выросло не одно поколение. Семьи привыкли гулять здесь с детьми, и сложно представить Кадриорг без музея, который принадлежит исключительно детям“, – сказал президент Карис.
Мэр Таллинна Михатл Кылварт находит важным тот факт, что входящий в состав Таллиннского городского музея Детский музей Мииямилла побуждает заботиться о психическом здоровье уже с самого раннего возраста. „Находящееся в парке Кадриорг здание на протяжении истории было местом для детей. Павильон Молодежного парка, где находится музей, был в свое время построен из материалов, оставшихся после сноса прежних парковых сооружений, что было довольно инновационно для того времени. Повторное использование и экономика замкнутого цикла в моде и в наши дни“, – сказал Кылварт.
„Хорошее самочувствие начинается с умения распознавать эмоции и справляться с ними – дети учатся более естественно, играя и подражая родителям. Детский музей стоит того, чтобы его посещали всей семьей, поскольку в нем еще и очень весело“, – добавил вице-мэр столицы Каарель Оя.
В 2023 году музей закрылся для того, чтобы полностью преобразиться. Полюбившиеся посетителям экспонаты созданной в 2009 году прошлой постоянной экспозиции пожертвованы Таллиннскому детскому дому, где теперь радуют воспитанников.
Автор оформления новой постоянной экспозиции „Детские миры“ – творческое агентство Motor. Идею экспозиции помогли оформить в выставку руководитель музея Мииямилла Яне Мересмаа-Роос и сокуратор Сирели Уусма. В основу нескольких экспонатов легли работы, представленные на детский конкурс рисунков, а некоторые экспонаты были созданы благодаря собранным предметам – например, 10 лошадей-качалок музею пожертвовали из разных уголков Эстонии.
Детский музей Мииямилла, фокусирующийся на семьях, воспитывающих детей в возрасте 3–8 лет, откроется для посетителей 13 января. Часы работы музея: вт.–пт. с 12:00 до 18:00 и сб.–вс. с 10:00 до 17:00. В музее также можно провести собственное мероприятие, например, отметить день рождения или детсадовский выпускной. Подробнее.
Дополнительная информация: https://www.linnamuuseum.ee/lastemuuseum-miiamilla/
Музей Мииямилла находится в Кадриорге по адресу Койдула, 21c, в здании, которое было построено по проекту Алара Котли и Виллема Сейдра в 1936–1937 годах и служило главным зданием Детского парка, входящего в состав президентского комплекса. В 2003 году здание было взято под охрану как памятник старины, а в 2007–2009 годах – отремонтировано под нужды музея.