ФОТО | В Кадриорге торжественно открылся после перерыва Детский музей Мииямилла

В фокусе постоянной выставки получившего новое содержание детского музея – ребенок и окружающий его мир. По словам руководителя музея Яне Мересмаа-Роос, в тематических помещениях музея вся семья сможет сделать множество открытий и весело провести время за игрой.

„Детский музей помогает понять различные уровни жизни ребенка. Создавая постоянную выставку, мы активно пользовались идеями, которые выдвигали дети, поэтому видно, что дети приложили руку буквально к каждому элементу экспозиции. Например, в основу изображений внутреннего мира легли присланные детьми рисунки. Авторы всех указателей в музее – также дети. Музей побуждает взрослого играть вместе с ребенком и получать опыт, помогает в игровой форме решать сложные ситуации, побуждает лучше понимать друг друга и испытать себя в любимых профессиях детей. Изобретательные решения в музее найдут и маленькие, и взрослые“, – рассказала о выставке Мересмаа-Роос.

Принимавший участие в открытии Детского музея Мииямилла президент Алар Карис отметил, что Детский парк, в бывшем главном здании которого находится музей Мииямилла, был создан около 90 лет назад как элемент президентского комплекса. „На здешних игровых площадках и каруселях выросло не одно поколение. Семьи привыкли гулять здесь с детьми, и сложно представить Кадриорг без музея, который принадлежит исключительно детям“, – сказал президент Карис.

Мэр Таллинна Михатл Кылварт находит важным тот факт, что входящий в состав Таллиннского городского музея Детский музей Мииямилла побуждает заботиться о психическом здоровье уже с самого раннего возраста. „Находящееся в парке Кадриорг здание на протяжении истории было местом для детей. Павильон Молодежного парка, где находится музей, был в свое время построен из материалов, оставшихся после сноса прежних парковых сооружений, что было довольно инновационно для того времени. Повторное использование и экономика замкнутого цикла в моде и в наши дни“, – сказал Кылварт.