На судах Tallink теперь можно насладиться тайскими блюдами. Шеф-повар рассказал, чем отличаются кухни Эстонии и Таиланда

Кхампан рассказал, что появится на тайском столе, чем отличаются кухни Эстонии и Таиланда и чем привлекательна жизнь в Эстонии.

Кхампан, чего пассажирам ждать от нового стола тайских деликатесов?

Будет вкусно и разнообразно: мясо и карри, салат с лапшой и блюда вок, классические тайские десерты и много другой вкусной еды. Составляя меню, я учитывал, что эстонцы, финны и шведы не особенно любят острую пищу (смеётся), поэтому наесться смогут все, не боясь обжечь язык.

Одно из моих любимых блюд на тематическом столе — Лааб гай, или острый салат с курицей. Он цитрусовый, солёный и довольно пряный, отчего создаётся уникальная палитра ярких вкусов.

Таиланд и Эстония далеки друг от друга как географически, так и культурно. Чему эстонская кухня может научиться у тайской кулинарной культуры?

Использованию трав и специй. При этом еда не обязательно должна быть острой, например, эстонские блюда замечательным образом могут дополнить лемонграсс, похожий на имбирь галангал, он же калган, и тайский базилик с привкусом аниса и корицы. Такие сочетания способны открыть новые захватывающие горизонты вкусов.

Но культуры действительно разные. Мне очень нравится эстонская кровяная колбаса, финский рыбный пирог калакукко и шведские тефтели с брусничным вареньем и картофельным пюре. Их бы я не стал ничем дополнять!

Как выглядит обычный ужин в Таиланде?

На стол ставят много разных блюд, например, супы, слегка обжаренную еду, карри, салаты, рыбу на пару и так далее. Всё это подаётся, конечно же, с рисом и рыбным соусом с чили. При подаче следят за тем, чтобы вкусы и текстуры были сбалансированы и разнообразны. На десерт предлагают фрукты или разные сладости.

В Таиланде любят сладкое? Эстонцы – известные любители шоколада...

Да, в Таиланде тоже десерт считается важной частью трапезы и в будни, и на торжествах. Один из популярных десертов – это сытный банановый пирог: спелый банан, мука, сахар, яйцо и сливочное масло, иногда ещё орехи и специи.