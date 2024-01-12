На судах Tallink теперь можно насладиться тайскими блюдами. Шеф-повар рассказал, чем отличаются кухни Эстонии и Таиланда
Тематический тайский стол сервируют в различных размерах на всех кораблях Tallink до 16 апреля. Шеф-повар таллиннского ресторана NOK NOK Кхампан Пукдангпан составил меню, радующее яркими вкусами, красотой подачи и сбалансированным составом.
Кхампан рассказал, что появится на тайском столе, чем отличаются кухни Эстонии и Таиланда и чем привлекательна жизнь в Эстонии.
Кхампан, чего пассажирам ждать от нового стола тайских деликатесов?
Будет вкусно и разнообразно: мясо и карри, салат с лапшой и блюда вок, классические тайские десерты и много другой вкусной еды. Составляя меню, я учитывал, что эстонцы, финны и шведы не особенно любят острую пищу (смеётся), поэтому наесться смогут все, не боясь обжечь язык.
Одно из моих любимых блюд на тематическом столе — Лааб гай, или острый салат с курицей. Он цитрусовый, солёный и довольно пряный, отчего создаётся уникальная палитра ярких вкусов.
Таиланд и Эстония далеки друг от друга как географически, так и культурно. Чему эстонская кухня может научиться у тайской кулинарной культуры?
Использованию трав и специй. При этом еда не обязательно должна быть острой, например, эстонские блюда замечательным образом могут дополнить лемонграсс, похожий на имбирь галангал, он же калган, и тайский базилик с привкусом аниса и корицы. Такие сочетания способны открыть новые захватывающие горизонты вкусов.
Но культуры действительно разные. Мне очень нравится эстонская кровяная колбаса, финский рыбный пирог калакукко и шведские тефтели с брусничным вареньем и картофельным пюре. Их бы я не стал ничем дополнять!
Как выглядит обычный ужин в Таиланде?
На стол ставят много разных блюд, например, супы, слегка обжаренную еду, карри, салаты, рыбу на пару и так далее. Всё это подаётся, конечно же, с рисом и рыбным соусом с чили. При подаче следят за тем, чтобы вкусы и текстуры были сбалансированы и разнообразны. На десерт предлагают фрукты или разные сладости.
В Таиланде любят сладкое? Эстонцы – известные любители шоколада...
Да, в Таиланде тоже десерт считается важной частью трапезы и в будни, и на торжествах. Один из популярных десертов – это сытный банановый пирог: спелый банан, мука, сахар, яйцо и сливочное масло, иногда ещё орехи и специи.
Для меня банановый торт – символ гостеприимства и теплоты тайского народа. Именно поэтому тематический стол не мог обойтись без этого пирога.
Что Вам нравится в морских путешествиях?
Конечно, виды. Мне нравится встречать золотой закат, проплывая между маленькими островками Швеции. На лайнере я также пользуюсь возможностью посещать разные рестораны, чтобы быть в курсе, чем занимаются мои коллеги. И, конечно же, вечерняя шоу-программа – что тут скажешь, она великолепна!
Кхампан Пукдангпан проработал 30 лет шеф-поваром в Таиланде, на Фиджи, Мальдивах, Сейшельских островах, в Марокко и Объединённых Арабских Эмиратах. В Эстонии он живёт последние шесть лет, любит здешнюю природу, чистоту, системную эффективность и высококачественную систему образования и медицины. Кхампан уважает национальную эстонскую гордость и считает, что в ней залог процветания местного общества.