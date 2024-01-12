Спешите видеть! Выставка мастера аутсайдерского искусства Роджера Баллена открыта в Fotografiska еще в течение двух недель

Роджер Баллен родился в Нью-Йорке и с 1970-х годов проживает и работает в Южно-Африканской Республике. Он является одним из самых влиятельных и значимых фото- и видеохудожников современности. Хотя чаще всего его творчество ассоциируют с аутсайдерским искусством, Баллена сложно отнести к какому-то определенному жанру. Его стиль, объединяющий в себе фотографию, рисунок, живопись и скульптуру, настолько уникален, что приобрел собственное название - ballenesque. Хотя работы Баллена могут производить пугающее и отталкивающее впечатление, ему нельзя отказать и в чувстве юмора, а также в умении мастерски использовать приемы сюрреализма, тем самым заставляя задуматься о человеческом и зверином, и о том, как это сочетается в человеке. Работы Роджера Баллена вытаскивают на поверхность затаенное в глубинах души и проливают свет на неизведанные уголки нашей психики, обращаясь к чувствам изолированности и уязвимости, и неназываемым образам из нашего подсознания. Баллен, с его необычной эстетикой и активным использованием символических элементов, бросает вызов стандартам, и его работы надолго остаются в памяти зрителей.