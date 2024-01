Спешите видеть! Выставка мастера аутсайдерского искусства Роджера Баллена открыта в Fotografiska еще в течение двух недель

В качестве видеохудожника Баллен сотрудничал с группой Die Antwoord и создал несколько короткометражных фильмов, которые соотносятся с его фотосериями. В Fotografiska можно будет увидеть короткометражные фильмы Баллена Outland, Memento Mori, Theatre of the Mind, Asylum of the Birds, The Theatre of Apparitions и Roger the Rat.