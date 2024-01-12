Спешите видеть! Выставка мастера аутсайдерского искусства Роджера Баллена открыта в Fotografiska еще в течение двух недель
Выставка выдающегося фото- и видеохудожника „Мир Роджера Баллена“ в Fotografiska Tallinn открыта до 26 января. Неоднозначный и никого не оставляющий равнодушным, Баллен приобрел всемирную известность благодаря сотрудничеству с хип-хоп-группой Die Antwoord - видео на песню „I FINK U FREEKY“, в создании которого он принимал участие, набрало более 188 миллионов просмотров на YouTube. В 2022 году Баллен представлял Южно-Африканскую Республику на Венецианской биеннале. Погрузиться в творчество Баллена посетители смогут и в рамках специального тура по выставке вместе с Валдуром Микита.
Роджер Баллен родился в Нью-Йорке и с 1970-х годов проживает и работает в Южно-Африканской Республике. Он является одним из самых влиятельных и значимых фото- и видеохудожников современности. Хотя чаще всего его творчество ассоциируют с аутсайдерским искусством, Баллена сложно отнести к какому-то определенному жанру. Его стиль, объединяющий в себе фотографию, рисунок, живопись и скульптуру, настолько уникален, что приобрел собственное название - ballenesque. Хотя работы Баллена могут производить пугающее и отталкивающее впечатление, ему нельзя отказать и в чувстве юмора, а также в умении мастерски использовать приемы сюрреализма, тем самым заставляя задуматься о человеческом и зверином, и о том, как это сочетается в человеке. Работы Роджера Баллена вытаскивают на поверхность затаенное в глубинах души и проливают свет на неизведанные уголки нашей психики, обращаясь к чувствам изолированности и уязвимости, и неназываемым образам из нашего подсознания. Баллен, с его необычной эстетикой и активным использованием символических элементов, бросает вызов стандартам, и его работы надолго остаются в памяти зрителей.
20 января в Fotografiska пройдет специальный тур по выставке (на эстонском языке), в рамках которого писатель и семиотик Валдур Микита расскажет об удивительном мировосприятии Роджера Баллена. По словам Микита, первыми эмоциями, возникшими в ходе эволюции, были эмоции негативные - злостью и страхом мы обязаны рептилиям. Положительные эмоции возникли позже - радость и удивление является изобретением млекопитающих. „Кажется, что эволюция, как немой часовщик, медленно движется в сторону духовного Эльдорадо. Стук геологического молоточка Роджера Баллена отзывается в самых дальних пещерах человеческого разума, откалывая кусочки памяти, напоминающие о длинном и опасном путешествии и о том времени, когда человек только начал свой путь из страны камней, ящериц и четвероногих. Искусство Роджера Баллена - это своеобразная психологическая хроника эволюции“, - сказал Микита.
В качестве видеохудожника Баллен сотрудничал с группой Die Antwoord и создал несколько короткометражных фильмов, которые соотносятся с его фотосериями. В Fotografiska можно будет увидеть короткометражные фильмы Баллена Outland, Memento Mori, Theatre of the Mind, Asylum of the Birds, The Theatre of Apparitions и Roger the Rat.
Выставка „Мир Роджера Баллена“, представленная в Fotografiska, представляет собой уникальную возможность увидеть ретроспективу творчества 83-летнего художника и включает более 90 произведений: фотографии, рисунки, картины и инсталляции. Выставка открыта до 26 января.
Fotografiska, располагающаяся в творческом городке Теллискиви - это творческая среда, в которой встречаются фотография, культура и искусство. Здание музея открыто ежедневно и до позднего вечера, в нем постоянно представлено 3-4 разнохарактерных экспозиции. Ежегодно вниманию эстонской публики представляется более десятка выставок работ разных фотохудожников и жанров фотографии. Fotografiska - это современная среда, предлагающая множество эмоций и впечатлений. В здании располагается ресторан, награжденный „Зеленой звездой“ Мишлен, кафе, сад, разбитый на крыше, винный бар и магазин. В Fotografiska еженедельно проводятся образовательные, развлекательные и развивающие мероприятия.