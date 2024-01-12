На выставке Tourest можно будет исследовать Эстонию виртуально

Хийумаа и Ида-Вирумаа принимают очень активное участие в ярмарке, заманивая любителей более активного отдыха. Козырная карта хийуских островитян – 300 километров холмистой нетронутой береговой линии и почти 200 малых островов, лесные дороги, пропитанные запахом мха и смолы, богатые ягодами и грибами леса и туристические тропы. Для многих еще не открытый должным образом регион Ида-Вирумаа называет себя страной приключений, потому что именно там можно найти самые насыщенные приключения в Эстонии, которые перенесут вас под землю, на вершину горы или на воду, или под своды деревьев. На самых длинных пляжах и крутых берегах Эстонии также есть что посмотреть.

Южная Эстония и город Тарту представлены в этом году очень широко, предлагая зрителям лучшие уголки региона: музеи, курорты, центры приключений и открытий, спортивные соревнования, а также возможности поработать удаленно во время путешествий или полюбоваться летучими мышами, зимующими в песчаной пещере. Разумеется, на выставке будет представлена и вот-вот открывающаяся программа „Культурная столица Европы Тарту 2024“, которая охватывает всю Южную Эстонию.

„В ближайшем будущем лицом иностранного туризма станут повторные посетители, то есть латыши и финны. Более осведомленные из них сравнимы с нашими отечественными туристами – они тоже ждут нового вдохновения. Здесь важную роль играют наши сильные мероприятия и самобытные регионы. Есть и возможности для улучшения: сделать путешествие для туристов более плавным и улучшить транспортное сообщение с точки зрения наших посетителей“, – добавил Аавик.

„Глядя на исторические рекорды внутреннего туризма последних лет, вклад Tourest трудно переоценить. Жители Эстонии много путешествовали по своей родине и посещают выставку в поисках дополнительного вдохновения. Для туристических компаний, участвующих в ярмарке, это означает информированного клиента, который готов свернуть с главной дороги, пойти дальше, попробовать новые услуги. Это также прекрасная возможность для нашего малого бизнеса сельской местности“, – отметил руководитель отдела туризма объединенной организации EAS и KredEx.

„В Эстонии работает невероятное количество замечательных туристических компаний, и, несмотря на ее небольшой размер, в нашей стране можно бесконечно и круглый год открывать новые места, занятия и впечатления. В этом году на Tourest соберутся настоящие сливки внутреннего туризма Эстонии, и посетителям ярмарки в выставочном зале „Отдыхай в Эстонии“ гарантированы „вау“ эмоции“, – рассказала организатор ярмарки, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.

Одно из самых красивых мест Ида-Вирумаа, Тойла, можно посетить, погрузившись в прошлое. Временной портал VR History представляет на Tourest впечатляющее и познавательное путешествие во времени в виртуальной реальности, где вы можете увидеть жизнь в Тойла в 1938 году, а также жизнь в Тарту в 1913 году или в Таллинне в 1939/44 годах. На Tourest будут и другие возможности цифрового мира: попрощавшись с прошлым, можно будет поиграть в виртуальные игры 360FUN в разных местах Эстонии: на Певческом поле, в капитанской деревне Кясму, в пивной столице Саку или если, если вам интересно, можно будет отправиться в Тарту с Яном Ууспыльдом по следам популярного фильма.

Впервые на ярмарке будет представлен Румму с его живописным ландшафтом, карьером с кристально чистой водой и подводной историей. Чрезвычайно интересные возможности времяпровождения предлагает курортный город Тырва в Мульгимаа, привлекающий дачников с 1937 года: здесь находится самая высокая в странах Балтии вышка для прыжков в воду, четыре озера и река Ыхне, спортивный комплекс для катания на лыжах, пробежек и пеших прогулок, а также дорожки для диск-гольфа, водный и банный центр, единственный в Эстонии мавзолей и самый большой бревенчатый дом в Эстонии, ни одна комната которого не является квадратной.

В холле „Отдыхай в Эстонии“ любопытствующих среди прочих ждут также Сааремаа, Аэгна, Найссаар, Прангли, Рухну, Сетумаа, Луковый путь и Романтический прибрежный путь Пярнумаа, а также Нарва, Раквере, Таллинн и многие другие красивые эстонские уголки и деятельные туристические компании.

Туристическая ярмарка Tourest, которая пройдет в Эстонском выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне в этом году с 8 по 10 февраля, является крупнейшей в истории и охватывает более 10 000 квадратных метров выставочной площади. Ярмарка знакомит посетителей как со знакомыми, так и с совершенно новыми вариантами путешествий и впечатлениями по всему миру и Эстонии, помогает найти ответы на вопросы, связанные с путешествиями, а также предлагает множество идей и вдохновения для путешествий. Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти на сайте tourest.ee. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.

Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) – это добровольное объединение работодателей, занимающихся туризмом, объединяющее 78 членов. Основными членами Союза являются эстонские туристические агентства и туроператоры, ассоциированными членами являются транспортные компании, туристические организации, учебные заведения, гостиницы, страховые компании, поставщики услуг по поддержке туризма, государственные и муниципальные учреждения и иностранные туристические организации. ETFL является членом ECTAA, общеевропейской головной организации ассоциаций туристических компаний.