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13.01.2024, 09:40

В Google назвали самые популярные музеи мира

 
ФОТО: Kristjan Lepp | Delfi Meedia

Google представила отчет Year in Search 2023. В подборку попали главные новости, самые популярные люди, фильмы, игры и (что показалось интересным нам) музеи.

Так, музеем года, который пользователи искали чаще всего в 2023-м, оказался Лувр, сообщает портал 34travel.me.

Топ-10 вышел таким:

  • Лувр (Париж, Франция),

  • Британский музей (Лондон, Великобритания),

  • Музей Орсе (Париж, Франция),​​​​​​​

  • Музей естественной истории (Лондон, Великобритания),​​​​​​​

  • TeamLab Planets (Токио, Япония),​​​​​​​

  • Рейксмузеум (Амстердам, Нидерланды),​​​​​​​

  • Национальный музей Прадо (Мадрид, Испания),​​​​​​​

  • Музей Ван Гога (Амстердам, Нидерланды),​​​​​​​

  • Американский музей естественной истории (Нью-Йорк, США),​​​​​​​

  • Дом Анны Франк (Амстердам, Нидерланды).

Посмотреть результаты других категорий можно здесь. Там же – подборки по странам.

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