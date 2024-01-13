В Google назвали самые популярные музеи мира
Google представила отчет Year in Search 2023. В подборку попали главные новости, самые популярные люди, фильмы, игры и (что показалось интересным нам) музеи.
Так, музеем года, который пользователи искали чаще всего в 2023-м, оказался Лувр, сообщает портал 34travel.me.
Топ-10 вышел таким:
Лувр (Париж, Франция),
Британский музей (Лондон, Великобритания),
Музей Орсе (Париж, Франция),
Музей естественной истории (Лондон, Великобритания),
TeamLab Planets (Токио, Япония),
Рейксмузеум (Амстердам, Нидерланды),
Национальный музей Прадо (Мадрид, Испания),
Музей Ван Гога (Амстердам, Нидерланды),
Американский музей естественной истории (Нью-Йорк, США),
Дом Анны Франк (Амстердам, Нидерланды).
Посмотреть результаты других категорий можно здесь. Там же – подборки по странам.