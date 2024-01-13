ВИДЕО | Изгнание духов зимы в Австрии: таинственное шествие глёклеров

Зальцкаммергут, Австрия. Добро пожаловать на шествие глёклеров в Альпах! Эти разноцветные колпаки и звук колокольчиков призваны отпугивать злых духов зимы. Но удержать эти конструкции на голове непросто. Маленьким участникам это дается легче.

Колпаки изготавливают сами местные жители. Для украшения можно использовать любые мотивы: например, цветочные узоры. Внутрь ставят настоящие свечи – как и 150 лет назад!

С наступлением темноты участники начинают петь песни, чтобы подготовиться к шествию. Глёклеры благословляют местных жителей и желают всем богатого урожая.