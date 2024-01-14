Эстония вошла в десятку стран с самым мощным паспортом

Индекс паспортов Henley&Patners ранжирует паспорта стран по количеству мест, куда их владельцы могут получить безвизовый доступ. Индекс регулярно обновляется по мере изменения информации по каждой стране.

Страны, занимающие первые места, имеют безвизовый доступ в рекордные 194 страны из 227 стран мира.

В прошлом месяце VisaGuide.World выпустила конкурирующий рейтинг паспортов, в котором учитывались тип безвизового доступа и „балл значимости“ пункта назначения. В нем Испания оказалась выше Сингапура.

Европейские паспорта доминируют в первой десятке

В новом рейтинге Henley&Patners, составленном к 2024 году, в первой десятке доминируют европейские страны. На втором месте Финляндия и Швеция, а также Южная Корея.

На третьем месте – Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды, на четвертом – Бельгия, Люксембург, Норвегия, Португалия и Великобритания. Греция, Мальта и Швейцария заняли пятое место.

В десятке лучших стран Чехия и Польша присоединились к Австралии и Новой Зеландии на шестом месте, Венгрия – к Канаде и США на седьмом, Эстония и Литва – на восьмом, Латвия, Словакия и Словения – на девятом, а Исландия – на десятом.

В топ-20 также вошли Кипр и Лихтенштейн (12-е место), Болгария, Хорватия и Румыния (13-е место), Монако (14-е место) и Андорра (19-е место).

Как индекс паспортов Henley&Patners ранжирует паспорта?

Паспортный индекс Henley&Patners ранжирует 199 различных паспортов мира по количеству направлений, в которые их владельцы могут попасть без визы.

Для этого компания Henley&Patners, предоставляющая консультации по вопросам гражданства и проживания в мире, использует данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Рейтинг составляется уже 19-й год, и если раньше он обновлялся четыре раза в год, то теперь, по словам компании, он будет обновляться ежемесячно.