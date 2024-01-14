Эстония вошла в десятку стран с самым мощным паспортом(70)
Франция, Германия, Италия и Испания теперь делят первое место с Сингапуром. Япония, которая в прошлом рейтинге опустилась на третье место, снова поднялась в списке, и теперь первое место делят шесть стран. Эстонский паспорт занял в рейтинге 8 место.
Индекс паспортов Henley&Patners ранжирует паспорта стран по количеству мест, куда их владельцы могут получить безвизовый доступ. Индекс регулярно обновляется по мере изменения информации по каждой стране.
Страны, занимающие первые места, имеют безвизовый доступ в рекордные 194 страны из 227 стран мира.
В прошлом месяце VisaGuide.World выпустила конкурирующий рейтинг паспортов, в котором учитывались тип безвизового доступа и „балл значимости“ пункта назначения. В нем Испания оказалась выше Сингапура.
Европейские паспорта доминируют в первой десятке
В новом рейтинге Henley&Patners, составленном к 2024 году, в первой десятке доминируют европейские страны. На втором месте Финляндия и Швеция, а также Южная Корея.
На третьем месте – Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды, на четвертом – Бельгия, Люксембург, Норвегия, Португалия и Великобритания. Греция, Мальта и Швейцария заняли пятое место.
В десятке лучших стран Чехия и Польша присоединились к Австралии и Новой Зеландии на шестом месте, Венгрия – к Канаде и США на седьмом, Эстония и Литва – на восьмом, Латвия, Словакия и Словения – на девятом, а Исландия – на десятом.
В топ-20 также вошли Кипр и Лихтенштейн (12-е место), Болгария, Хорватия и Румыния (13-е место), Монако (14-е место) и Андорра (19-е место).
Как индекс паспортов Henley&Patners ранжирует паспорта?
Паспортный индекс Henley&Patners ранжирует 199 различных паспортов мира по количеству направлений, в которые их владельцы могут попасть без визы.
Для этого компания Henley&Patners, предоставляющая консультации по вопросам гражданства и проживания в мире, использует данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Рейтинг составляется уже 19-й год, и если раньше он обновлялся четыре раза в год, то теперь, по словам компании, он будет обновляться ежемесячно.
Страны получают по одному баллу за каждое направление из 227, которое они могут посетить без визы. Это касается тех случаев, когда граждане могут получить визу по прибытии, разрешение на посещение или электронное туристическое разрешение (ETA) при въезде в пункт назначения.
Баллы не начисляются в тех случаях, когда требуется виза или владелец паспорта должен получить одобренную правительством электронную визу до вылета.
В каких странах наименее мощные паспорта?
В целом, среднее количество направлений, куда путешественники могут попасть без визы, увеличилось почти вдвое: с 58 в 2006 году до 111 в 2024 году. Но страны, находящиеся в нижней части списка, сталкиваются со все большим разрывом.
Из 104 стран и территорий, включенных в список, Афганистан по-прежнему находится в самом низу с самым слабым в мире паспортом. В настоящее время он имеет безвизовый доступ к 28 странам, что на одну больше, чем в октябрьском рейтинге, и на 166 меньше, чем Франция, Германия, Италия и Испания.
Сирия, Ирак, Пакистан и Йемен также находятся в нижней пятерке, за ними следуют Сомали на 99-м месте; Ливия, Непал и Палестинская территория на 98-м; Бангладеш и Северная Корея на 97-м; Эритрея и Шри-Ланка на 96-м; а Иран, Ливан, Нигерия и Судан на 95-м.
За последнее десятилетие ОАЭ оказались страной, которая прибавила больше всего направлений, куда обладатели ее паспорта могли бы поехать без визы: с 2014 года они добавили 106 пунктов назначения, поднявшись с 55-го на 11-е место. Китай и Украина за последние 10 лет добавили в свой рейтинг по 21 стране.
Новое исследование, проведенное компанией Henley&Partners, связывает более высокие экономические показатели с безвизовым доступом и открытостью для международной торговли, инвестиций и обмена навыками.