В конце января в столице Литвы пройдет шестой Вильнюсский фестиваль света

Фестиваль стартует 25 января и продлится три дня. Художники света со всего мира представят свои световые проекты, а посетителей фестиваля пригласят стать частью интерактивных инсталляций.

Одним из самых завораживающих световых арт-проектов, задавших футуристическую тему фестиваля этого года, станет световая проекция Cosmos Vilnius Римаса Сакалаускаса, перспективного мультимедийного художника из Литвы. Инсталляция изображает межзвездный туннель, который откроется в одном из дворов и перенесет посетителей в альтернативный Вильнюс. Проект, выполненный в стиле псевдо-документалки, исследует идею переселения Вильнюса на Луну и приглашает посетителей присоединиться к этому приключению.

Ежегодно фестиваль посещают около 200 тысяч человек. Программа этого года состоит из двух частей: основной программы с инсталляциями, отобранными кураторами, и дополнительных объектов с добровольными инициативами организаций культуры, искусства, науки, образования и бизнеса. По всему Вильнюсу будут выставлены 20 световых инсталляций художников из Литвы, Франции, Польши, Великобритании и Нидерландов.

Старый город вновь встретит любителей светового искусства и пригласит их посетить еще неизведанные пространства, такие как Arts Printing House – центр современного искусства, расположенный в типографии XVI века. Здесь будут установлены две световые арт-инсталляции. Одна из них, Flux польского художника Ksawery Komputery, будет представлять виртуальное общение между людьми и раскрывать скрытые алгоритмы виртуальных встреч с помощью 4800 метров светодиодных нитей и 144 000 пикселей, которые работают 100 раз в секунду.

„Фестиваль света – это уникальное выражение культурного разнообразия. Он представляет идеи, исключительные проекты и художественные инновации мировых художников. В то же время фестиваль способствует международному обмену культурой и диалогу“, – рассказал Паулюс Юргутис, директор Вильнюсского культурного центра, который является инициатором фестиваля.