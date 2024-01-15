10 лучших туристических направлений на 2024 год от Booking.com
Чтобы помочь туристам выбрать лучшие места для путешествий в наступившем году, компания Booking.com представила свой ТОП самых интересных туристических направлений от впечатляющих пейзажей японского Беппу до шумных улиц Буэнос-Айреса.
Эксперты Booking.com уверяют, что любой из представленных в рейтинге городов покорит сердца любителей путешествий. Каждое из этих направлений обещает поистине уникальное и незабываемое приключение.
ТОП-10 лучших направлений для путешествий в 2024 году
1. Беппу (Япония)
Бэппу - это популярнейший курорт острова Кюсю, который привлекает не только туристов со всего мира, но и самих японцев. Главная достопримечательность этого прибрежного города - горячие источники (онсэн по-японски). Но в отличие от традиционных японских онсэнов, горячие источники Беппу можно наблюдать только как визуальное зрелище, окунаться в них запрещено.
2. Валкенбург (Нидерланды)
Валкенбург — очень живописный город с множеством исторических достопримечательностей, так что скучать не придется. Здесь находятся знаменитый замок Валкенбург, а также несколько других замков, 30-метровая смотровая башня на вершине холма (Wilhelminatoren), на которую можно попасть по канатной дороге, два луна-парка и казино.
3. Влёра (Албания)
Влёра - одна из туристических жемчужин Албании. Красивое море, ухоженная набережная, неповторимая албанская кухня и регулярное паромное сообщение с Италией.
4. Хемниц (Германия)
Саксонский город Хемниц станет культурной столицей Европы в 2025 году. Старый город Хемница был практически полностью уничтожен в 1945 году, и в послевоенные годы его решено было не восстанавливать в первозданном виде. А после падения Берлинской стены Хемниц принялись как бы строить заново, причём при участии известнейших мировых архитекторов. Сегодня Хемниц - это интересные музеи, выставочные залы, рыночная площадь и стоящие рядом две Ратуши, огромный семиметровый памятник Карлу Марксу весом 40 тонн, особняк Зигертше, старинная Красная башня и многое другое.
5. Роторуа (Новая Зеландия)
Небольшой новозеландский городок Роторуа расположен в окружении 11 озер и на берегу самого крупного из них — одноименного озера Роторуа. В самом городе и его окрестностях расположено более 60 природных гейзеров и множество минеральные источников. Вокруг них построены грязелечебницы, спа-отели и другая туристическая инфраструктура, так как этот курорт в последние годы стал популярен не только среди жителей Новой Зеландии, но среди туристов со всего мира.
6. Панглао (Филиппины)
Этот небольшой островок славится своими шикарными пляжами, подводным миром, отличными дайв-сайтами и отелями на любой вкус и кошелек. Со своим „старшим братом“, Бохолом, он соединен мостом и автомобильным шоссе.
7. Кэрнс (Австралия)
Кэрнс часто называют воротами к коралловым чудесам Большого Барьерного Рифа. Город окружен уникальным влажным тропическим лесом. Самолёты и пеликаны здесь проносятся над головой с примерно одинаковой периодичностью, рассеянное ухо ловит стрекот гекконов и шелест океанских волн, и лазоревость водной глади прекрасно гармонирует с сочной тяжёлой зеленью тропиков.
8. Буэнос-Айрес (Аргентина)
Столица Аргентины Буэнос-Айрес, самый нетипичный и европеизированный из всех городов Южной Америки, расположен в центрально-восточной части страны, на западном берегу реки Рио-де-ла-Плата. На знакомство с основными достопримечательностями столицы Аргентины следует отвести по меньшей мере четыре-пять дней. Город очень многогранен, к тому же особенное удовольствие доставляет просто побродить по его красивым улицам, любуясь великолепной архитектурой и уличными сценками из жизни портеньос.
9. Портленд (США)
Портленд, известный как один из самых зеленых городов США. Одна из главных достопримечательностей города - ухоженный Японский сад, спрятанный в Вашингтонском парке, который переносит всех посетителей в оазис японской эстетики. Создавая созерцательное пространство, которое прекрасно контрастирует с городской жизнью Портленда, в саду расположены традиционные чайные домики и тихие пруды. Еще одно обязательное к посещению место - жемчужный район Портленда с его мощеными улицами и шикарной городской атмосферой. Здесь расположены многочисленные ремесленные магазинчики, где можно найти уникальные сувениры.
10. Мерида (Мексика)
„Белый город“, как называют Мериду из-за обилия строений белого цвета, был первым из поселений, основанных на Юкатане испанскими конкистадорами. Обширная транспортная сеть соединяет город и с местами археологических раскопок, и с природными парками, и с побережьем Мексиканского залива, так что Мерида — прекрасная отправная точка для начала путешествий по всем этим направлениям.