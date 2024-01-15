10 лучших туристических направлений на 2024 год от Booking.com

Эксперты Booking.com уверяют, что любой из представленных в рейтинге городов покорит сердца любителей путешествий. Каждое из этих направлений обещает поистине уникальное и незабываемое приключение.

ТОП-10 лучших направлений для путешествий в 2024 году



1. Беппу (Япония)

Бэппу - это популярнейший курорт острова Кюсю, который привлекает не только туристов со всего мира, но и самих японцев. Главная достопримечательность этого прибрежного города - горячие источники (онсэн по-японски). Но в отличие от традиционных японских онсэнов, горячие источники Беппу можно наблюдать только как визуальное зрелище, окунаться в них запрещено.

2. Валкенбург (Нидерланды)

Валкенбург — очень живописный город с множеством исторических достопримечательностей, так что скучать не придется. Здесь находятся знаменитый замок Валкенбург, а также несколько других замков, 30-метровая смотровая башня на вершине холма (Wilhelminatoren), на которую можно попасть по канатной дороге, два луна-парка и казино.



3. Влёра (Албания)

Влёра - одна из туристических жемчужин Албании. Красивое море, ухоженная набережная, неповторимая албанская кухня и регулярное паромное сообщение с Италией.



4. Хемниц (Германия)

Саксонский город Хемниц станет культурной столицей Европы в 2025 году. Старый город Хемница был практически полностью уничтожен в 1945 году, и в послевоенные годы его решено было не восстанавливать в первозданном виде. А после падения Берлинской стены Хемниц принялись как бы строить заново, причём при участии известнейших мировых архитекторов. Сегодня Хемниц - это интересные музеи, выставочные залы, рыночная площадь и стоящие рядом две Ратуши, огромный семиметровый памятник Карлу Марксу весом 40 тонн, особняк Зигертше, старинная Красная башня и многое другое.



5. Роторуа (Новая Зеландия)