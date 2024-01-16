Потерянный багаж: как крошечный трекер для багажа спас от худшего кошмара каждого путешественника

Через минуту или около того тот же стюард триумфально прошествовал по проходу и сказал: „Его только что погрузили в самолет. Видите? Я же говорил вам, что эти системы слежения не всегда точны“.

Я объяснила, что данная авиакомпания потеряла мой багаж в предыдущий раз, когда я летела этим маршрутом, и стюард сказал мне, что они очень быстро могут узнать, был ли он загружен, используя свои собственные системы отслеживания.

Не желая поднимать шум, я заняла место в самолете и высказала свои опасения одному из членов экипажа. Неудивительно, что это вызвало такой укоризненный взгляд, какой родитель мог бы бросить на слишком беспокойного ребенка.

Оба моих рейса осуществлялись по одному билету, и мой багаж должны был автоматически перегрузить с одного рейса на другой.

В моем случае, несмотря на трехчасовую остановку в Амстердаме, я ясно видела, что мой зарегистрированный багаж еще не был загружен к тому времени, когда сотрудник авиакомпании у выхода на посадку подводил к самолету последних оставшихся без присмотра пассажиров.

Сотрудники авиакомпаний, как правило, не разделяют новообретенную любовь путешественников к багажным трекерам, возможно, из-за историй о том, как пассажиры отказываются садиться в самолет, пока не увидят, что их чемодан загружен.

Поместив Apple AirTag в чемодан, мне достаточно открыть приложение Find My на iPhone, чтобы узнать текущее местонахождение зарегистрированного багажа. А также ключей, сумочки и паспорта – если понадобиться. Что поделать? Я часто теряю вещи.

Единственный предмет, который помог мне сохранить рассудок – это крошечная вещица размером с один евро, спрятанная в моем потерянном багаже. Год назад я купил Apple AirTags – крошечные трекеры, которые работают по Bluetooth и могут использоваться для отслеживания самых разных предметов, от чемоданов и кошельков до велосипедов и ноутбуков.

„Я осталась только с рюкзаком, в котором лежали моя спортивная одежда, несколько чайных пакетиков, ноутбук (но без адаптера) и блокнот.

Возможно, по глупости, я поверила ему на слово. Меня успокоило его обещание, что мой чемодан решил продолжить путешествие, и я подумала о том, что, возможно, мой любимый трекер багажа не так уж и точен.

Поэтому было еще более обидно оказаться у багажной ленты в аэропорту Лимы (Перу) и услышать, как сотрудник называет мое имя. Оказалось, что мой чемодан так и не покинул Амстердам.

Отслеживание потерянного багажа на разных континентах

Следующие 72 часа были, мягко говоря, хаотичными. Меня заверили, что мой чемодан будет отправлен следующим рейсом в Перу, но я ясно видела, что он застрял в Амстердаме и не спешит улетать.

Мне ничего не оставалось, как сесть на рейс в Куско, который я забронировала на следующий день, и мне сказали, что мой чемодан догонит меня в течение 24 часов. Еще через день я увидела, что мой багаж наконец-то переместился в зону погрузки в аэропорту Амстердама. Затем мой трекер потемнел – верный признак того, что чемодан находится на пути в Перу.

Конечно, мой трекер показал, что он прибыл в аэропорт Лимы примерно через 12 часов. Все было бы замечательно, но сотрудник авиакомпании, которому я позвонила по прибытии, чтобы убедиться, что его отправили в Куско, не был в этом уверен.

Я провела целый день, проверяя местонахождение своей сумки и вырывая волосы, пока она лежала где-то рядом со Starbucks в международном аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, а самолеты один за другим улетали в Куско.

На третий день я получила неожиданное автоматическое обновление, подтверждающее, что моя сумка наконец-то погружена на рейс, следующий в Куско.

В аэропорту Куско мой трекер снова показал себя с лучшей стороны. Я видела, что моя пропавшая сумка находится в самолете, но сотрудник авиакомпании, к которому я обратилась в аэропорту, ничего о ней не знал.

Только когда я показала ему свое приложение – крошечным символом чемодана, показывающим, что мой чемодан находится в 30 метрах от конвейера для багажа – он мне поверил.