Потерянный багаж: как крошечный трекер для багажа спас от худшего кошмара каждого путешественника(3)
„После десяти лет работы тревел-блоггером мне все еще нужно поработать над некоторыми вещами. Например, класть в ручную кладь запасную пару брюк или даже зубную щетку“, – цитирует Euronews слова Тамары Хинсон, которой на собственном опыте пришлось столкнуться с потерей багажа. „К сожалению, я поняла это на собственном опыте, когда в прошлом месяце мой чемодан пропал во время перелета из Лондона в Лиму через Амстердам“.
Тургид приводит рассказ путешественницы целиком.
„Я осталась только с рюкзаком, в котором лежали моя спортивная одежда, несколько чайных пакетиков, ноутбук (но без адаптера) и блокнот.
Единственный предмет, который помог мне сохранить рассудок – это крошечная вещица размером с один евро, спрятанная в моем потерянном багаже. Год назад я купил Apple AirTags – крошечные трекеры, которые работают по Bluetooth и могут использоваться для отслеживания самых разных предметов, от чемоданов и кошельков до велосипедов и ноутбуков.
Как работают багажные трекеры?
Поместив Apple AirTag в чемодан, мне достаточно открыть приложение Find My на iPhone, чтобы узнать текущее местонахождение зарегистрированного багажа. А также ключей, сумочки и паспорта – если понадобиться. Что поделать? Я часто теряю вещи.
Сотрудники авиакомпаний, как правило, не разделяют новообретенную любовь путешественников к багажным трекерам, возможно, из-за историй о том, как пассажиры отказываются садиться в самолет, пока не увидят, что их чемодан загружен.
В моем случае, несмотря на трехчасовую остановку в Амстердаме, я ясно видела, что мой зарегистрированный багаж еще не был загружен к тому времени, когда сотрудник авиакомпании у выхода на посадку подводил к самолету последних оставшихся без присмотра пассажиров.
Оба моих рейса осуществлялись по одному билету, и мой багаж должны был автоматически перегрузить с одного рейса на другой.
Авиакомпании против багажных трекеров: Чьи данные точнее?
Не желая поднимать шум, я заняла место в самолете и высказала свои опасения одному из членов экипажа. Неудивительно, что это вызвало такой укоризненный взгляд, какой родитель мог бы бросить на слишком беспокойного ребенка.
Я объяснила, что данная авиакомпания потеряла мой багаж в предыдущий раз, когда я летела этим маршрутом, и стюард сказал мне, что они очень быстро могут узнать, был ли он загружен, используя свои собственные системы отслеживания.
Через минуту или около того тот же стюард триумфально прошествовал по проходу и сказал: „Его только что погрузили в самолет. Видите? Я же говорил вам, что эти системы слежения не всегда точны“.
Возможно, по глупости, я поверила ему на слово. Меня успокоило его обещание, что мой чемодан решил продолжить путешествие, и я подумала о том, что, возможно, мой любимый трекер багажа не так уж и точен.
Поэтому было еще более обидно оказаться у багажной ленты в аэропорту Лимы (Перу) и услышать, как сотрудник называет мое имя. Оказалось, что мой чемодан так и не покинул Амстердам.
Отслеживание потерянного багажа на разных континентах
Следующие 72 часа были, мягко говоря, хаотичными. Меня заверили, что мой чемодан будет отправлен следующим рейсом в Перу, но я ясно видела, что он застрял в Амстердаме и не спешит улетать.
Мне ничего не оставалось, как сесть на рейс в Куско, который я забронировала на следующий день, и мне сказали, что мой чемодан догонит меня в течение 24 часов. Еще через день я увидела, что мой багаж наконец-то переместился в зону погрузки в аэропорту Амстердама. Затем мой трекер потемнел – верный признак того, что чемодан находится на пути в Перу.
Конечно, мой трекер показал, что он прибыл в аэропорт Лимы примерно через 12 часов. Все было бы замечательно, но сотрудник авиакомпании, которому я позвонила по прибытии, чтобы убедиться, что его отправили в Куско, не был в этом уверен.
Я провела целый день, проверяя местонахождение своей сумки и вырывая волосы, пока она лежала где-то рядом со Starbucks в международном аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, а самолеты один за другим улетали в Куско.
На третий день я получила неожиданное автоматическое обновление, подтверждающее, что моя сумка наконец-то погружена на рейс, следующий в Куско.
В аэропорту Куско мой трекер снова показал себя с лучшей стороны. Я видела, что моя пропавшая сумка находится в самолете, но сотрудник авиакомпании, к которому я обратилась в аэропорту, ничего о ней не знал.
Только когда я показала ему свое приложение – крошечным символом чемодана, показывающим, что мой чемодан находится в 30 метрах от конвейера для багажа – он мне поверил.
И вот после трех дней, в течение которых я носила одно и то же платье и гадала, увижу ли я когда-нибудь снова свой чемодан, случилось нечто удивительное: сотрудник авиакомпании исчез, чтобы забрать мою сумку, и несколько мгновений спустя я увидела, как крошечный символ чемодана в моем приложении начал двигаться в мою сторону.
В чем плюсы и минусы трекеров багажа?
Моя история с чемоданом высвечивает одну очевидную проблему, связанную с трекерами. Да, я четко вижу, где находится мой чемодан, но, если сотруднику авиакомпании на это наплевать или он полагается на технологию, которая предполагает, что чемодан находится в другом месте, я мало что могу сделать. Еще более обидно, когда, когда я сообщаю сотруднику авиакомпании о местонахождении своего чемодана, мне говорят, что он все еще находится на континенте, который, на самом деле багаж покинул несколько часов назад.
В моем случае особенно неприятным было сообщение о том, что моя сумка находится на пути в Глазго, вскоре после того, как я увидел, что она прибыла в Перу.
С другой стороны, несмотря на мое невезение, зарегистрированный багаж редко пропадает. Да, количество сумок, неправильно сданных авиакомпаниями, в настоящее время достигло рекордного уровня, но все же речь идет лишь о 7,6 сумках на 1000 путешественников за 2022 год, по данным компании SITA, занимающейся обработкой IT-систем аэропортов.
Для меня наличие трекера для багажа больше связано с душевным спокойствием. Я больше не стою у багажной ленты, не грызу ногти и не представляю, как проведу следующие три дня, чистя зубы веточкой и надевая то же самое мятое платье, которое надела 15 часов назад. Потому что в большинстве случаев мой трекер показывает, что мой багаж попал на тот же рейс.
Но я также изменила свои привычки и слежу за тем, чтобы в моей ручной клади была запасная пара брюк, зубная щетка и смена одежды, а также пара-тройка пакетиков чая. И еще один трекер – на случай, если пропадет и моя ручная сумка“.