Разрешена ли марихуана в Таиланде? Что нужно знать туристам

Спустя всего 18 месяцев после того, как Таиланд открыл шлюзы, легализовав каннабис, новое консервативное коалиционное правительство страны стремится их захлопнуть.

Повсюду в оживленном туристическом районе Бангкока можно встретить неоновые вывески с изображением конопли, а сотни продавцов еды и напитков рекламируют меню с добавлением марихуаны.

Но все это может измениться в связи с новыми предложениями по строгому регулированию употребления марихуаны и ограничению ее использования в медицинских целях.

Почему правила употребления каннабиса в Таиланде меняются так быстро?

После всеобщих выборов, состоявшихся в мае прошлого года, в сентябре в Таиланде сменилось руководство.

Консервативное коалиционное правительство, возглавляемое партией „Пхыа Тхаи“, стоит за призывами к ограничению употребления каннабиса, которое плохо регулируется с момента его легализации.

„Пхыа Тхаи“ проводила кампанию по запрету рекреационного использования марихуаны, утверждая, что она представляет опасность для здоровья и может вызвать наркоманию среди молодежи.

Анутин Чарнвиракул, бывший министр здравоохранения, курировавший легализацию наркотиков в предыдущем военном правительстве, теперь поднялся в должности до заместителя премьер-министра. Он является лидером партии „Бхумджайтхай“, входящей в новую правительственную коалицию.

Поддерживая легализацию марихуаны в 2022 году, он заявлял, что это поможет уменьшить переполненность таиландских тюрем и поднять сельскую экономику.

В день легализации более 3000 заключенных, содержавшихся под стражей по обвинению в употреблении марихуаны, были освобождены. В течение года объем производства марихуаны в стране составил 28 миллиардов тайских батов (728 миллионов евро), а к 2030 году, по прогнозам, он достигнет 336 миллиардов батов (8,7 миллиарда евро).

Однако сейчас чиновник утверждает, что никогда не выступал за рекреационное использование марихуаны, настаивая на том, что основное внимание всегда уделялось здоровью и медицинскому применению.