В лондонском метро появились „следы призраков“. Что это и почему власти пытаются от них избавиться

Пятна, напоминающие силуэты людей, имеют не потустороннюю, а вполне прозаичную природу. Они образовались за сидениями, поскольку пассажиры постоянно облокачиваются на стены спиной.

Депутат лондонского городского совета Каролайн Пиджен спросила об этой проблеме мэра города Садика Хана. Она поинтересовалась, каким именно образом TfL беспокоится о чистоте станций с тем, чтобы они „сохраняли свежий вид в течение многих десятилетий“.

Офис мэра ответил: „На всех станциях, входящих в сеть TfL, тщательно реализуется программа уборки, чтобы пассажиры находились в чистых и безопасных условиях“.

„Однако TfL изучает дополнительные способы очистки стен за сидениями на некоторых станциях Елизаветинской линии, чтобы избавиться от каких-либо следов и защитить стены на будущее, — добавляет лондонское транспортное агентство. — TfL также начал пилотный проект установки виниловых защитных панелей за сидениями и сейчас изучает его результаты“.

На некоторых станциях Елизаветинской линии стены прикрыли панелями, где вместо „призраков“ видны цветные фигуры людей, а также узоры, соответствующие дизайну кресел в вагонах.

Елизаветинская линия начала работать в мае 2022 года, она самая новая в лондонской транспортной системе и входит в железную дорогу Crossrail.

Протяженность линии составляет 117 километров, она в том числе проходит через центр Лондона и соединяет аэропорт „Хитроу“ на западе столицы с юго-восточными районами города.

Благодаря линии, значительно сократилось время, необходимое для поездки в „Хитроу“ на общественном транспорте. Она также помогла разгрузить несколько линий лондонского метро.

Ее значительная часть проходит под землей, однако на многих участках поезда также передвигаются по поверхности.

Строительство линии началось в 2009 году, а ее открытие неоднократно переносилось: изначально оно было запланировано на 2018 год.

Сейчас услугами Елизаветинской линии пользуются около 3,5 млн пассажиров в неделю.