Finnair возобновляет рейсы Тарту-Хельсинки. Продажа билетов уже открыта

Рейсы между Тарту и аэропортом Хельсинки будут проходить 12 раз в неделю. Отправление из Тарту в 06:00 и в 15:00, из Хельсинки - в 13:50 и 23:55.

В сентябре прошлого года город Тарту объявил открытый тендер на обслуживание регулярных рейсов между Таллинном и Хельсинки. Единственное предложение сделала авиакомпания Finnair Oyj. Перед Рождеством город и компания подписали соглашение, согласно которому Finnair будет выполнять регулярные рейсы между аэропортами Тарту и Хельсинки с 31 марта 2024 года по 31 декабря 2027 года.